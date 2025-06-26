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لابيد حول دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو: عليه ألا يتدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة
لابيد حول دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو: عليه ألا يتدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة
سبوتنيك عربي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، بأنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يتدخل في عملية قانونية في دولة مستقلة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T09:47+0000
2025-06-26T09:47+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تصريحات لابيد جاءت تعليقا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأوضح لابيد قائلا: "أعتقد أن هذه تعويضات يمنحها ترامب لنتنياهو لأنه سيضغط عليه بشأن قطاع غزة لإنهاء الحرب".وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات ترامب قوبلت باعتراض شديد من بعض المسؤولين في تل أبيب، على رأسهم زعيم المعارضة لابيد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل قضية سياسية ويجب إلغاؤها.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو فورا أو منحه عفوا مستحقا كبطل عظيم قدم الكثير لإسرائيل".وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه، وهي قضية ذات دوافع سياسية، تتعلق بالسيجار، ودمية باغز باني، والعديد من التهم الجائرة الأخرى" بهدف إلحاق ضرر جسيم به. إن هذه الملاحقة، لرجل قدم الكثير، أمر لا يصدق في نظري. إنه يستحق أفضل من هذا بكثير، وكذلك دولة إسرائيل".وتستمر محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية الداخلية، حيث يواجه نتنياهو تهماً تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا تُعرف إعلامياً بملفات "1000"، "2000" و"4000"، والتي تشمل علاقات مشبوهة مع رجال أعمال وإعلاميين مقابل تغطية إعلامية إيجابية وتقديم تسهيلات تنظيمية.ومنذ انطلاق المحاكمة في عام 2020، خضع نتنياهو لجلسات استجواب مطوّلة، انتهت مرحلة سماع الشهود فيها في يوليو/تموز 2024، وبدأت مرحلة الدفاع في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.وقد واصل حضوره الجلسات رغم توليه رئاسة الحكومة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة جلسات حاسمة خضع فيها لاستجواب مباشر من الادعاء العام، كان آخرها في 9 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يتم تأجيل إحدى الجلسات إثر تعرضه لوعكة صحية.المحاكمة تتزامن مع تصعيد أمني غير مسبوق في المنطقة، حيث قادت إسرائيل عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، وهو ما استغله نتنياهو لتعزيز صورته كزعيم أمني قوي في وقت يواجه فيه تحديات قانونية كبيرة.كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخل المؤسسة الأمنية، أبرزها استقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، احتجاجاً على تدخلات سياسية، منها ما يرتبط مباشرة بملف التحقيقات.
https://sarabic.ae/20250625/ترامب-يجب-إلغاء-محاكمة-نتنياهو-على-الفور-أو-منحه-عفوا-1102071541.html
https://sarabic.ae/20250625/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-مقتل-7-جنود-بكمين-في-غزة-فيديو-1102069934.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, الأخبار

لابيد حول دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو: عليه ألا يتدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة

09:47 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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صرح زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، بأنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يتدخل في عملية قانونية في دولة مستقلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تصريحات لابيد جاءت تعليقا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا
أمس, 23:01 GMT
وأوضح لابيد قائلا: "أعتقد أن هذه تعويضات يمنحها ترامب لنتنياهو لأنه سيضغط عليه بشأن قطاع غزة لإنهاء الحرب".
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات ترامب قوبلت باعتراض شديد من بعض المسؤولين في تل أبيب، على رأسهم زعيم المعارضة لابيد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل قضية سياسية ويجب إلغاؤها.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو فورا أو منحه عفوا مستحقا كبطل عظيم قدم الكثير لإسرائيل".
وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه، وهي قضية ذات دوافع سياسية، تتعلق بالسيجار، ودمية باغز باني، والعديد من التهم الجائرة الأخرى" بهدف إلحاق ضرر جسيم به. إن هذه الملاحقة، لرجل قدم الكثير، أمر لا يصدق في نظري. إنه يستحق أفضل من هذا بكثير، وكذلك دولة إسرائيل".
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أمس, 20:45 GMT
وتستمر محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية الداخلية، حيث يواجه نتنياهو تهماً تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا تُعرف إعلامياً بملفات "1000"، "2000" و"4000"، والتي تشمل علاقات مشبوهة مع رجال أعمال وإعلاميين مقابل تغطية إعلامية إيجابية وتقديم تسهيلات تنظيمية.
ومنذ انطلاق المحاكمة في عام 2020، خضع نتنياهو لجلسات استجواب مطوّلة، انتهت مرحلة سماع الشهود فيها في يوليو/تموز 2024، وبدأت مرحلة الدفاع في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وقد واصل حضوره الجلسات رغم توليه رئاسة الحكومة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة جلسات حاسمة خضع فيها لاستجواب مباشر من الادعاء العام، كان آخرها في 9 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يتم تأجيل إحدى الجلسات إثر تعرضه لوعكة صحية.
المحاكمة تتزامن مع تصعيد أمني غير مسبوق في المنطقة، حيث قادت إسرائيل عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، وهو ما استغله نتنياهو لتعزيز صورته كزعيم أمني قوي في وقت يواجه فيه تحديات قانونية كبيرة.
كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخل المؤسسة الأمنية، أبرزها استقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، احتجاجاً على تدخلات سياسية، منها ما يرتبط مباشرة بملف التحقيقات.
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