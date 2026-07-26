https://sarabic.ae/20260726/10-دول-تملك-أضخم-أساطيل-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1115512428.html
10 دول تملك أضخم أساطيل المروحيات الهجومية في العالم
10 دول تملك أضخم أساطيل المروحيات الهجومية في العالم
سبوتنيك عربي
تؤدي المروحيات الهجومية دورًا رئيسيًا في الإسناد الجوي القريب، واستهداف الدبابات والمدرعات، ومرافقة القوات البرية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الحروب الحديثة،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T12:21+0000
2026-07-26T12:21+0000
2026-07-26T12:21+0000
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, مصر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, مصر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
10 دول تملك أضخم أساطيل المروحيات الهجومية في العالم
تؤدي المروحيات الهجومية دورًا رئيسيًا في الإسناد الجوي القريب، واستهداف الدبابات والمدرعات، ومرافقة القوات البرية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الحروب الحديثة، ولهذا السبب تحرص الجيوش الكبرى على امتلاك أعداد كبيرة منها لتلبية احتياجاتها الميدانية.