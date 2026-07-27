https://sarabic.ae/20260727/إيران-إعادة-5-سفن-حاولت-المرور-من-مضيق-هرمز-عبر-الممر-غير-الآمن-1115527194.html

إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر "غير الآمن"

إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر "غير الآمن"

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول إيراني أن السلطات الإيرانية أعادت خمس سفن، اليوم الاثنين، إلى الخليج بعد محاولة ست سفن عبور مسار غير قانوني وغير آمن في جنوب مضيق هرمز، فيما تعرضت... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T05:11+0000

2026-07-27T05:11+0000

2026-07-27T05:11+0000

العالم

إيران

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وقال مسؤول إيراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "قبل ساعات، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، حاولت ست سفن مخالفة، بعد إطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، وبتحريض من الجيش الأمريكي الإرهابي قاتل الأطفال، العبور عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، إلا أن إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، فيما أُعيدت السفن الأخرى إلى الخليج تحت الإدارة الحازمة لإيران".وأضاف: "كما أُعلن سابقًا، فإن مسار العبور في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي ملوثة ولا تؤدي إلى أي وجهة".ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "قبل ساعة، انفجرت ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وذلك عقب انحرافها عن المسار الذي حددته الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضافت الوكالة أن إيران كانت قد حذرت مرارًا في السابق من أن السفن التي تنحرف عن المسار الذي تعلنه إيران ستتحمل عواقب ذلك.وكان مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بكل حزم وأن جميع السفن ملزمة بالحصول على تراخيص من بحرية الحرس الثوري للمرور به، مؤكدا أن "جميع السفن والقطع البحرية التجارية وناقلات النفط مُلزَمة حصراً بالمرور عبر المسارات المحددة والحصول على التراخيص اللازمة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأي مخالفة لهذه الضوابط ستُعرّض أمن وسلامة حركة تلك السفن لمخاطر جدية".

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إيران

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العالم, إيران