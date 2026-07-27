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إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر "غير الآمن"
إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر "غير الآمن"
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول إيراني أن السلطات الإيرانية أعادت خمس سفن، اليوم الاثنين، إلى الخليج بعد محاولة ست سفن عبور مسار غير قانوني وغير آمن في جنوب مضيق هرمز، فيما تعرضت... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T05:11+0000
2026-07-27T05:11+0000
العالم
إيران
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وقال مسؤول إيراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "قبل ساعات، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، حاولت ست سفن مخالفة، بعد إطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، وبتحريض من الجيش الأمريكي الإرهابي قاتل الأطفال، العبور عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، إلا أن إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، فيما أُعيدت السفن الأخرى إلى الخليج تحت الإدارة الحازمة لإيران".وأضاف: "كما أُعلن سابقًا، فإن مسار العبور في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي ملوثة ولا تؤدي إلى أي وجهة".ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "قبل ساعة، انفجرت ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وذلك عقب انحرافها عن المسار الذي حددته الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضافت الوكالة أن إيران كانت قد حذرت مرارًا في السابق من أن السفن التي تنحرف عن المسار الذي تعلنه إيران ستتحمل عواقب ذلك.وكان مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بكل حزم وأن جميع السفن ملزمة بالحصول على تراخيص من بحرية الحرس الثوري للمرور به، مؤكدا أن "جميع السفن والقطع البحرية التجارية وناقلات النفط مُلزَمة حصراً بالمرور عبر المسارات المحددة والحصول على التراخيص اللازمة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأي مخالفة لهذه الضوابط ستُعرّض أمن وسلامة حركة تلك السفن لمخاطر جدية".
https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الإيرانية-تبادل-الرسائل-مع-واشنطن-مستمر-وأوليتنا-هي-الدفاع-عن-السيادة-1115525650.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر "غير الآمن"

05:11 GMT 27.07.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلن مسؤول إيراني أن السلطات الإيرانية أعادت خمس سفن، اليوم الاثنين، إلى الخليج بعد محاولة ست سفن عبور مسار غير قانوني وغير آمن في جنوب مضيق هرمز، فيما تعرضت إحدى السفن لحادث.
وقال مسؤول إيراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "قبل ساعات، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، حاولت ست سفن مخالفة، بعد إطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، وبتحريض من الجيش الأمريكي الإرهابي قاتل الأطفال، العبور عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، إلا أن إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، فيما أُعيدت السفن الأخرى إلى الخليج تحت الإدارة الحازمة لإيران".
وأضاف: "كما أُعلن سابقًا، فإن مسار العبور في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي ملوثة ولا تؤدي إلى أي وجهة".

وأفادت وكالة "دفاع برس" الإيرانية، يوم أمس الأحد، بوقوع انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "قبل ساعة، انفجرت ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وذلك عقب انحرافها عن المسار الذي حددته الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأوليتنا هي الدفاع عن السيادة
أمس, 21:26 GMT
وأضافت الوكالة أن إيران كانت قد حذرت مرارًا في السابق من أن السفن التي تنحرف عن المسار الذي تعلنه إيران ستتحمل عواقب ذلك.
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وكان مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بكل حزم وأن جميع السفن ملزمة بالحصول على تراخيص من بحرية الحرس الثوري للمرور به، مؤكدا أن "جميع السفن والقطع البحرية التجارية وناقلات النفط مُلزَمة حصراً بالمرور عبر المسارات المحددة والحصول على التراخيص اللازمة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأي مخالفة لهذه الضوابط ستُعرّض أمن وسلامة حركة تلك السفن لمخاطر جدية".
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