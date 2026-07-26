https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الإيرانية-تبادل-الرسائل-مع-واشنطن-مستمر-وأوليتنا-هي-الدفاع-عن-السيادة-1115525650.html

الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأوليتنا هي الدفاع عن السيادة

الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأوليتنا هي الدفاع عن السيادة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، استمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، لافتًا إلى أن أولوية بلاده... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T21:26+0000

2026-07-26T21:26+0000

2026-07-26T21:26+0000

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مضيق هرمز

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وقال بقائي في تصريحات لهيئة البث النمساوية نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية: "تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا مستمر، وأنشطة الوسطاء مستمرة".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "العالم بأسره كان يتوقع أن تفي واشنطن بالتزاماتها في مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا، لكن ما فعلته يُعد انتهاكًا صارخًا لعدة بنود من هذه الاتفاقية"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "دمرت الأرضية المناسبة للحوار".ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20260726/إيران-تهدد-بريطانيا-بـالاستهداف-المباشر-إذا-شاركت-في-الحرب-إلى-جانب-أمريكا--1115516360.html

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