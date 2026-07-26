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https://sarabic.ae/20260726/إيران-تهدد-بريطانيا-بـالاستهداف-المباشر-إذا-شاركت-في-الحرب-إلى-جانب-أمريكا--1115516360.html
إيران تهدد بريطانيا بـ"الاستهداف المباشر" إذا شاركت في الحرب إلى جانب أمريكا
إيران تهدد بريطانيا بـ"الاستهداف المباشر" إذا شاركت في الحرب إلى جانب أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن بريطانيا ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا واصلت تقديم الدعم للولايات المتحدة في أي عمل عسكري ضد إيران،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T14:31+0000
2026-07-26T14:31+0000
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وقال محبي إن طائرات أمريكية من طراز B-1 استخدمت أخيرًا مطارات بريطانية، مضيفًا أن استمرار لندن في تقديم هذا الدعم سيجعلها "هدفًا مباشرًا" لإيران، مشددًا على أن بلاده "تمتلك سيناريو خاصًا لكل احتمال"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأضاف أن أي دولة، سواء كانت بريطانيا أو دولًا في الخليج، تقدم دعمًا للولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة عسكرية، "ستصبح هدفًا مشروعًا" لإيران. كما حذّر العميد محبي إسرائيل من استئناف العمليات العسكرية، قائلًا إنها "تعلم جيدًا حجم الكارثة التي ستلحق بها إذا عادت إلى الحرب وركزت إيران عملياتها ضدها"، مؤكدًا أن طهران سترد بقوة على أي تصعيد جديد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260726/إيران-انفجار-ناقلة-نفط-في-مضيق-هرمز-بعد-اصطدامها-بلغم-بحري-1115514508.html
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أخبار إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

إيران تهدد بريطانيا بـ"الاستهداف المباشر" إذا شاركت في الحرب إلى جانب أمريكا

14:31 GMT 26.07.2026
© Photo / Unsplash/ fatemeh momtazميدان آزادي، طهران، إيران
ميدان آزادي، طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Photo / Unsplash/ fatemeh momtaz
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أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن بريطانيا ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا واصلت تقديم الدعم للولايات المتحدة في أي عمل عسكري ضد إيران، محذرًا أيضًا من أن إسرائيل ستواجه "بلاءً عظيمًا" إذا استأنفت الحرب.
وقال محبي إن طائرات أمريكية من طراز B-1 استخدمت أخيرًا مطارات بريطانية، مضيفًا أن استمرار لندن في تقديم هذا الدعم سيجعلها "هدفًا مباشرًا" لإيران، مشددًا على أن بلاده "تمتلك سيناريو خاصًا لكل احتمال"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
إيران: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري
13:03 GMT
وأضاف أن أي دولة، سواء كانت بريطانيا أو دولًا في الخليج، تقدم دعمًا للولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة عسكرية، "ستصبح هدفًا مشروعًا" لإيران.
واتهم المتحدث باسم الحرس الثوري إسرائيل بالسعي إلى إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في المنطقة، من خلال تحريض الرئيس الأمريكي وتزويده بما وصفه بـ"معلومات مضللة"، بهدف تحقيق أهدافها بالاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية.
كما حذّر العميد محبي إسرائيل من استئناف العمليات العسكرية، قائلًا إنها "تعلم جيدًا حجم الكارثة التي ستلحق بها إذا عادت إلى الحرب وركزت إيران عملياتها ضدها"، مؤكدًا أن طهران سترد بقوة على أي تصعيد جديد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران
08:22 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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