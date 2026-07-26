https://sarabic.ae/20260726/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-قرار-ترامب-تعليق-الغارات-الجوية-على-إيران-1115509004.html
إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران
إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، بأن الولايات المتحدة علّقت غاراتها الجوية على إيران، لتجنب عرقلة مفاوضات طهران مع عُمان. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T08:22+0000
2026-07-26T08:22+0000
2026-07-26T08:22+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115317250_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_441da80ce57c8c74d847dde9be0f0fd0.jpg
وجاء في مقال نشرته قناة "سي بي سي" الأمريكية، أنه "تم تعليق القصف الأمريكي عمدًا لتجنب عرقلة المفاوضات الدبلوماسية الحساسة".وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260726/عراقجي-طهران-تعتزم-مواصلة-الحوار-واستعادة-الثقة-مع-جيرانها-بعد-انتهاء-النزاع-1115507867.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115317250_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_53be7a5fc52c4014d988dfabb20256c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، بأن الولايات المتحدة علّقت غاراتها الجوية على إيران، لتجنب عرقلة مفاوضات طهران مع عُمان.
وجاء في مقال نشرته قناة "سي بي سي" الأمريكية، أنه "تم تعليق القصف الأمريكي عمدًا لتجنب عرقلة المفاوضات الدبلوماسية الحساسة".
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".
وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء أمس السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.
وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.