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الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران
إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، بأن الولايات المتحدة علّقت غاراتها الجوية على إيران، لتجنب عرقلة مفاوضات طهران مع عُمان. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T08:22+0000
2026-07-26T08:22+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وجاء في مقال نشرته قناة "سي بي سي" الأمريكية، أنه "تم تعليق القصف الأمريكي عمدًا لتجنب عرقلة المفاوضات الدبلوماسية الحساسة".وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260726/عراقجي-طهران-تعتزم-مواصلة-الحوار-واستعادة-الثقة-مع-جيرانها-بعد-انتهاء-النزاع-1115507867.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

إعلام أمريكي يكشف سبب قرار ترامب تعليق الغارات الجوية على إيران

08:22 GMT 26.07.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، بأن الولايات المتحدة علّقت غاراتها الجوية على إيران، لتجنب عرقلة مفاوضات طهران مع عُمان.
وجاء في مقال نشرته قناة "سي بي سي" الأمريكية، أنه "تم تعليق القصف الأمريكي عمدًا لتجنب عرقلة المفاوضات الدبلوماسية الحساسة".
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
عراقجي: طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع
06:37 GMT
وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء أمس السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.
وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.
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