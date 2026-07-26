https://sarabic.ae/20260726/عراقجي-طهران-تعتزم-مواصلة-الحوار-واستعادة-الثقة-مع-جيرانها-بعد-انتهاء-النزاع-1115507867.html

عراقجي: طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع

عراقجي: طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران "لا تعتبر دول الشرق الأوسط المجاورة لها أعداءً"، وأن تحركاتها موجّهة "حصرًا" ضد الولايات المتحدة، وفق تعبيره. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T06:37+0000

2026-07-26T06:37+0000

2026-07-26T06:37+0000

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وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران": "هناك تفاهم عام على المستوى الإقليمي بأن تحركات إيران لا تنبع من عداء تجاه دول المنطقة، بل من أسباب أخرى تعرفها جميع الأطراف وتدركها".واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الإيرانية-طهران-استضافت-محادثات-إيرانية-عمانية-حول-إدارة-حركة-الملاحة-بمضيق-هرمز-1115507510.html

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