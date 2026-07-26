https://sarabic.ae/20260726/عراقجي-طهران-تعتزم-مواصلة-الحوار-واستعادة-الثقة-مع-جيرانها-بعد-انتهاء-النزاع-1115507867.html
عراقجي: طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع
عراقجي: طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران "لا تعتبر دول الشرق الأوسط المجاورة لها أعداءً"، وأن تحركاتها موجّهة "حصرًا" ضد الولايات المتحدة، وفق تعبيره. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T06:37+0000
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وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران": "هناك تفاهم عام على المستوى الإقليمي بأن تحركات إيران لا تنبع من عداء تجاه دول المنطقة، بل من أسباب أخرى تعرفها جميع الأطراف وتدركها".واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الإيرانية-طهران-استضافت-محادثات-إيرانية-عمانية-حول-إدارة-حركة-الملاحة-بمضيق-هرمز-1115507510.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
عراقجي: طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران "لا تعتبر دول الشرق الأوسط المجاورة لها أعداءً"، وأن تحركاتها موجّهة "حصرًا" ضد الولايات المتحدة، وفق تعبيره.
وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران": "هناك تفاهم عام على المستوى الإقليمي بأن تحركات إيران لا تنبع من عداء تجاه دول المنطقة، بل من أسباب أخرى تعرفها جميع الأطراف وتدركها".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تعتزم مواصلة الحوار و"استعادة الثقة" مع جيرانها بعد انتهاء النزاع، على حد قوله.
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.