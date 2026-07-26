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الخارجية الإيرانية: طهران استضافت محادثات إيرانية عمانية حول إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: طهران استضافت محادثات إيرانية عمانية حول إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
استضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T05:54+0000
2026-07-26T05:54+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، السيد عباس عراقجي، والسيد بدر البوسعيدي، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الجمعة، آخر التطورات الإقليمية، وحالة الأمن البحري، وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، وذلك في أعقاب ردود القوات المسلحة الإيرانية المتناسبة والمتبادلة على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260725/ترامب-يؤجل-توسيع-الهجمات-على-إيران-خشية-استنزاف-صواريخ-الدفاع-الجوي-1115505378.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

الخارجية الإيرانية: طهران استضافت محادثات إيرانية عمانية حول إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز

05:54 GMT 26.07.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© x.com
تابعنا عبر
استضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".

وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء أمس السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.
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أمس, 23:00 GMT
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، السيد عباس عراقجي، والسيد بدر البوسعيدي، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الجمعة، آخر التطورات الإقليمية، وحالة الأمن البحري، وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، وذلك في أعقاب ردود القوات المسلحة الإيرانية المتناسبة والمتبادلة على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".

وأضافت أن الوزيرين ناقشا أهمية الحفاظ على أمن الملاحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لمنع تصاعد التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
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