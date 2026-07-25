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ترامب يؤجل توسيع الهجمات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي
ترامب يؤجل توسيع الهجمات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططًا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران، بسبب مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى استنزاف مخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وذخائر... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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.وكان وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، نقلًا عن مصادر، بأن الجيش الأميركي يواصل إعداد خطط تحسبًا لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بهذا الشأن.وأضاف الموقع أن ترامب أمر، يوم الجمعة، بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، منهياً سلسلة هجمات استمرت 13 يومًا متتاليًا.وأضافت أن السلطات الأميركية تخشى أيضًا اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين في الخليج، وحدوث اضطرابات اقتصادية عالمية، إلى جانب تفاقم أزمتي الطاقة والهجرة.وأشارت الصحيفة إلى أن قرار تأجيل توسيع الضربات جاء عقب اجتماع عقده ترامب، يوم الجمعة، مع مستشاريه وعدد من كبار أعضاء إدارته.كما ذكرت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، حذر في اجتماعات مغلقة من أن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق يبقى ممكنًا، لكنه سيؤدي إلى استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية.وأضافت الصحيفة أن معظم المقربين من ترامب لم يعتبروا خطة التصعيد خيارًا حكيمًا، فيما شكك أحد المسؤولين في أن تؤدي ضربات واسعة جديدة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، معتبرًا أنها قد تؤدي، على العكس، إلى تعزيز تماسك البلاد في مواجهة التهديد الخارجي
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-مغامرة-زيلينسكي-بالهجوم-على-سفينة-إيرانية-1115503901.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب يؤجل توسيع الهجمات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي
23:00 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 01:09 GMT 26.07.2026)
أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططًا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران، بسبب مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى استنزاف مخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي الأخرى في الشرق الأوسط، بحسب تقارير أمريكية
وكان وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، نقلًا عن مصادر، بأن الجيش الأميركي يواصل إعداد خطط تحسبًا لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بهذا الشأن.
وأضاف الموقع أن ترامب أمر، يوم الجمعة، بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، منهياً سلسلة هجمات استمرت 13 يومًا متتاليًا.
وقالت الصحيفة إن ترامب أرجأ، على الأقل في الوقت الحالي، خططًا لتوسيع الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، خشية أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وذخائر منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" في الشرق الأوسط، والتي تراجعت بالفعل.
وأضافت أن السلطات الأميركية تخشى أيضًا اتساع رقعة الصراع
في الشرق الأوسط، وتدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين في الخليج، وحدوث اضطرابات اقتصادية عالمية، إلى جانب تفاقم أزمتي الطاقة والهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار تأجيل توسيع الضربات جاء عقب اجتماع عقده ترامب، يوم الجمعة، مع مستشاريه وعدد من كبار أعضاء إدارته.
كما ذكرت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، حذر في اجتماعات مغلقة من أن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق يبقى ممكنًا، لكنه سيؤدي إلى استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية.
وأضافت الصحيفة أن معظم المقربين من ترامب لم يعتبروا خطة التصعيد خيارًا حكيمًا، فيما شكك أحد المسؤولين في أن تؤدي ضربات واسعة جديدة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، معتبرًا أنها قد تؤدي، على العكس، إلى تعزيز تماسك البلاد في مواجهة التهديد الخارجي