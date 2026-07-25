https://sarabic.ae/20260725/إيران-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-مغامرة-زيلينسكي-بالهجوم-على-سفينة-إيرانية-1115503901.html
إيران تحمل نظام كييف مسؤولية "مغامرة" زيلينسكي بالهجوم على سفينة إيرانية
إيران تحمل نظام كييف مسؤولية "مغامرة" زيلينسكي بالهجوم على سفينة إيرانية
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، صباح اليوم السبت، معتبرةً إياه عملًا... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T19:51+0000
2026-07-25T19:51+0000
2026-07-25T19:51+0000
العالم
إيران
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وجاء في بيان للوزارة: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، صباح يوم السبت 25 آب/أغسطس، والذي أسفر عن انفجار السفينة ومقتل بحار وإصابة آخر. يعد هذا العمل انتهاكًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانيًا من شأنه أن يُؤجج وينشر نيران الحرب".وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد عدم تدخلها مطلقاً في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فإنها تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى حقيقةٍ جلية، وهي أن مهاجمة النظام الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية لا تعدّ انتهاكاً دولياً فحسب، بل هي أيضاً محاولة خطيرة لإشعال فتيل الحرب ونشر الفوضى".وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس"، مشددة على أن "من البديهي أن عواقب مغامرة رئيس النظام الأوكراني ستكون مسؤولية هذا النظام وأنصاره ومحرضيه".
https://sarabic.ae/20260725/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يهاجم-الاتحاد-الأوروبي-أنقى-أشكال-النفاق-1115488995.html
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العالم, إيران
إيران تحمل نظام كييف مسؤولية "مغامرة" زيلينسكي بالهجوم على سفينة إيرانية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، صباح اليوم السبت، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.
وجاء في بيان للوزارة: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، صباح يوم السبت 25 آب/أغسطس، والذي أسفر عن انفجار السفينة ومقتل بحار وإصابة آخر. يعد هذا العمل انتهاكًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانيًا من شأنه أن يُؤجج وينشر نيران الحرب".
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أقرّه رئيس النظام (فلاديمير زيلينسكي) صراحةً، دليلاً على استمرار نهج النظام الأوكراني غير العقلاني والعدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد عدم تدخلها مطلقاً في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فإنها تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى حقيقةٍ جلية، وهي أن مهاجمة النظام الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية لا تعدّ انتهاكاً دولياً فحسب، بل هي أيضاً محاولة خطيرة لإشعال فتيل الحرب ونشر الفوضى".
ودعت الوزارة "كل طرف معني بالسلام والأمن في أوروبا الشرقية والمناطق المحيطة بها أن يتخذ موقفاً مسؤولاً ضد هذا العمل الخطير من جانب النظام الأوكراني، وأن يحاسب الحكومة الأوكرانية على هذا العمل الإجرامي والاستفزازي".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس"، مشددة على أن "من البديهي أن عواقب مغامرة رئيس النظام الأوكراني ستكون مسؤولية هذا النظام وأنصاره ومحرضيه".