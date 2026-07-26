https://sarabic.ae/20260726/إيران-انفجار-ناقلة-نفط-في-مضيق-هرمز-بعد-اصطدامها-بلغم-بحري-1115514508.html
إيران: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري
إيران: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في ناقلة نفط داخل مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن الانفجار جاء بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطّلع، إن الناقلة كانت "مخالفة" للمسار الملاحي المحدد من جانب إيران، وإنها خرجت عن المسار الذي أعلنته السلطات الإيرانية للملاحة في المضيق.وأضاف المصدر أن "طهران حذرت مراراً من أن أي سفينة تنحرف عن المسار المحدد من جانبها "ستتحمل تداعيات ذلك".واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، السيد عباس عراقجي، والسيد بدر البوسعيدي، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الجمعة، آخر التطورات الإقليمية، وحالة الأمن البحري، وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، وذلك في أعقاب ردود القوات المسلحة الإيرانية المتناسبة والمتبادلة على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".وأضافت أن الوزيرين ناقشا أهمية الحفاظ على أمن الملاحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لمنع تصاعد التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html
https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في ناقلة نفط داخل مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن الانفجار جاء بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري.
وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطّلع، إن الناقلة كانت "مخالفة" للمسار الملاحي المحدد من جانب إيران، وإنها خرجت عن المسار الذي أعلنته السلطات الإيرانية للملاحة في المضيق.
وأضاف المصدر أن "طهران حذرت مراراً من أن أي سفينة تنحرف عن المسار المحدد من جانبها "ستتحمل تداعيات ذلك".
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت وأول أمس الجمعة، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز
، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".
وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء أمس السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.
وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أول أمس الجمعة، لبحث آخر التطورات الإقليمية، وأوضاع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، في أعقاب الردود المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، السيد عباس عراقجي، والسيد بدر البوسعيدي، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الجمعة، آخر التطورات الإقليمية، وحالة الأمن البحري، وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، وذلك في أعقاب ردود القوات المسلحة الإيرانية المتناسبة والمتبادلة على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".
وأضافت أن الوزيرين ناقشا أهمية الحفاظ على أمن الملاحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لمنع تصاعد التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.