https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html

إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز

إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "البند الخامس" من مذكرة التفاهم الموقّعة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، ينص بوضوح على أن "إيران هي الجهة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T09:36+0000

2026-07-25T09:36+0000

2026-07-25T09:36+0000

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وأوضح عراقجي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان، في حوار تناول أسباب فشل التفاهم في احتواء التوتر ومسار التطورات، أنه "كان يتعين على واشنطن التشاور مع طهران بشأن إضافة أو حذف أي ممر في هرمز، ليصبح ذلك في إطار البند الخامس". كما كشف وزير الخارجية الإيراني، أنه "بعد وقوع حالات اشتباك في هرمز، تم خلال المحادثات في سويسرا الاتفاق على فتح خط اتصال مباشر بهدف تجنب سوء التفاهم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم السبت.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الجمعة، أن بلاده لن تخضع لما وصفه بـ"التنمر الأمريكي"، مشددًا أن "حماية حقوق ومصالح إيران في مضيق هرمز، تمثل أحد المبادئ الأساسية للسياسة الإيرانية ولن يتم التراجع عنها"، على حد قوله.وأضاف أن إيران "أثبتت أنها لن تستجيب للضغوط أو التهديدات أو لغة القوة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تخشى التهديدات ولن تتسامح مع أي خطاب يقوم على الإكراه، وستواصل التمسك بسياساتها المبدئية، بما في ذلك حماية الشعب الإيراني وصون مصالح البلاد في مضيق هرمز".ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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