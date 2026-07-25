https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html
إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز
إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "البند الخامس" من مذكرة التفاهم الموقّعة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، ينص بوضوح على أن "إيران هي الجهة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T09:36+0000
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وأوضح عراقجي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان، في حوار تناول أسباب فشل التفاهم في احتواء التوتر ومسار التطورات، أنه "كان يتعين على واشنطن التشاور مع طهران بشأن إضافة أو حذف أي ممر في هرمز، ليصبح ذلك في إطار البند الخامس". كما كشف وزير الخارجية الإيراني، أنه "بعد وقوع حالات اشتباك في هرمز، تم خلال المحادثات في سويسرا الاتفاق على فتح خط اتصال مباشر بهدف تجنب سوء التفاهم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم السبت.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الجمعة، أن بلاده لن تخضع لما وصفه بـ"التنمر الأمريكي"، مشددًا أن "حماية حقوق ومصالح إيران في مضيق هرمز، تمثل أحد المبادئ الأساسية للسياسة الإيرانية ولن يتم التراجع عنها"، على حد قوله.وأضاف أن إيران "أثبتت أنها لن تستجيب للضغوط أو التهديدات أو لغة القوة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تخشى التهديدات ولن تتسامح مع أي خطاب يقوم على الإكراه، وستواصل التمسك بسياساتها المبدئية، بما في ذلك حماية الشعب الإيراني وصون مصالح البلاد في مضيق هرمز".ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "البند الخامس" من مذكرة التفاهم الموقّعة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، ينص بوضوح على أن "إيران هي الجهة المخولة بتحديد آلية عبور مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل "لا يتوافق مع بنود المذكرة"، وفق تعبيره.
وأوضح عراقجي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان، في حوار تناول أسباب فشل التفاهم في احتواء التوتر ومسار التطورات، أنه "كان يتعين على واشنطن التشاور مع طهران بشأن إضافة أو حذف أي ممر في هرمز، ليصبح ذلك في إطار البند الخامس".
كما كشف وزير الخارجية الإيراني، أنه "بعد وقوع حالات اشتباك في هرمز، تم خلال المحادثات في سويسرا الاتفاق على فتح خط اتصال مباشر بهدف تجنب سوء التفاهم"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم السبت.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الجمعة، أن بلاده لن تخضع لما وصفه بـ"التنمر الأمريكي"
، مشددًا أن "حماية حقوق ومصالح إيران في مضيق هرمز، تمثل أحد المبادئ الأساسية للسياسة الإيرانية ولن يتم التراجع عنها"، على حد قوله.
وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلامية على هامش الاجتماع في قرغيزستان، إن "إجراء محادثات بشأن المبادرات والمقترحات عبر باكستان بصفتها وسيطا يعد أمرا طبيعيا"، مؤكدًا أن "طهران لا تمانع مبدأ الوساطة مع الولايات المتحدة، وأن المشكلة تكمن في النهج الأمريكي وليس في الوساطة نفسها".
وأضاف أن إيران "أثبتت أنها لن تستجيب للضغوط أو التهديدات أو لغة القوة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تخشى التهديدات ولن تتسامح مع أي خطاب يقوم على الإكراه، وستواصل التمسك بسياساتها المبدئية، بما في ذلك حماية الشعب الإيراني وصون مصالح البلاد في مضيق هرمز".
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.