https://sarabic.ae/20260724/عراقجي-حماية-حقوق-إيران-في-مضيق-هرمز-أحد-مبادئنا-ولن-نخضع-للتنمر-الأمريكي-1115474377.html

عراقجي: حماية حقوق إيران في مضيق هرمز أحد مبادئنا ولن نخضع للتنمر الأمريكي

عراقجي: حماية حقوق إيران في مضيق هرمز أحد مبادئنا ولن نخضع للتنمر الأمريكي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تخضع لما وصفه بـ"التنمر الأمريكي"، مشددًا على أن حماية حقوق ومصالح إيران في مضيق هرمز تمثل... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T15:38+0000

2026-07-24T15:38+0000

2026-07-24T15:38+0000

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وقال في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في قرغيزستان، إن إجراء محادثات بشأن المبادرات والمقترحات عبر باكستان بصفتها وسيطا يعد أمرا طبيعيا، مؤكدًا أن طهران لا تمانع مبدأ الوساطة مع الولايات المتحدة، وأن المشكلة تكمن في "النهج الأمريكي" وليس في الوساطة نفسها. وأضاف أن إيران أثبتت أنها لن تستجيب للضغوط أو التهديدات أو لغة القوة، مؤكدًا أن بلاده لا تخشى التهديدات ولن تتسامح مع أي خطاب يقوم على الإكراه، وستواصل التمسك بسياساتها المبدئية، بما في ذلك حماية الشعب الإيراني وصون مصالح البلاد في مضيق هرمز.وفيما يتعلق بالمشاورات مع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان ومبادرتهم لوقف الحرب ضد إيران، قال عراقجي: "المشاورات مع روسيا والصين مستمرة ومتواصلة، ونجري مشاورات دورية مع أصدقائنا في الصين وروسيا كلما سنحت الفرصة، وقد كانت فرصة اليوم مناسبة أيضا لمناقشة التفاصيل في اجتماعاتنا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والصيني، وانغ يي". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260724/العراق-ينفي-تقريرا-عن-وساطة-لوقف-إطلاق-النار-بين-واشنطن-وطهران-1115470799.html

https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-ينهي-الجولة-الثالثة-عشر-من-الضربات-على-إيران-1115453746.html

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