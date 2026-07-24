https://sarabic.ae/20260724/العراق-ينفي-تقريرا-عن-وساطة-لوقف-إطلاق-النار-بين-واشنطن-وطهران-1115470799.html

العراق ينفي تقريرا عن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

العراق ينفي تقريرا عن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

سبوتنيك عربي

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، صحة تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية بشأن وجود وساطة عراقية للتوصل إلى وقف لإطلاق... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T13:52+0000

2026-07-24T13:52+0000

2026-07-24T13:52+0000

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وأكد المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ما ورد في التقرير المنشور بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2026، من "مزاعم عار عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. وشدد البيان على ضرورة عدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار.وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زار طهران، أمس الخميس، وذلك عقب أيام قليلة من اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في وقت سابق من الأسبوع الماضي.وقبل زيارة الزيدي، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن الزيدي ينقل رسائل ووجهات نظر من الرئيس ترامب، لكنه شدد على أن طهران "لا تسعى لمزيد من الوساطة مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الـ13) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.وقالت "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس": "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران، في 23 يوليو (تموز الجاري) الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي".وأكدت أنه "تم استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية"، على حد قولها.وأوضحت أن الضربات تهدف "لتقليل التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وأشارت "سنتكوم" إلى أن "الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا للعبور رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني، وتواصل السفن التجارية الإبحار بحرية في المضيق بدعم عسكري أمريكي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إيران-ترفض-عرضا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-نقل-عبر-دولة-عربية-1115454551.html

https://sarabic.ae/20260703/الزيدي-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-القضاء-على-الفساد-في-العراق-1114907613.html

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