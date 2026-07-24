https://sarabic.ae/20260724/تراجع-عدد-الناقلات-العابرة-لمضيق-هرمز-إلى-أدنى-مستوى-خلال-شهرين-1115454300.html

تراجع عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوى خلال شهرين

تراجع عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوى خلال شهرين

سبوتنيك عربي

انخفضت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز إلى سفينة واحدة فقط يوم أمس الخميس، مسجلة أدنى عدد يومي منذ 7 مايو/ أيار الماضي، وفقًا لبيانات "كبلر" لتتبع السفن، ويأتي هذا... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T05:18+0000

2026-07-24T05:18+0000

2026-07-24T05:18+0000

مضيق هرمز

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وبحسب بيانات "كبلر"، عبرت ناقلة واحدة فقط مضيق هرمز يوم 23 يوليو/ ​تموز الجاري، مقارنة بثلاث ناقلات في اليوم السابق.في حين لم تدخل أي سفينة المضيق يوم أمس الخميس.ومن بين تلك السفن، تتجه 14 ناقلة إلى البحر الأحمر وتخرج ‌18 ⁠ناقلة من المضيق متجهة إلى خليج عدن.ومن بين الناقلات الخارجة من مضيق باب المندب، تحمل 9 ناقلات شحنات نفط خام منها اثنتان عملاقتان صينيتان متجهتان إلى الصين.من ناحية أخرى، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن "​كبلر" ومجموعة بورصات ​لندن، أن ناقلة ⁠المواد المكررة "تورم إنوفيشن" المحملة بنحو 500 ألف برميل من النفط والمتجهة إلى آسيا، غيّرت مسارها قليلًا نحو ​مخرج قناة السويس، بدلًا من مخرج مضيق باب المندب ​المعتاد.وقالت ⁠مصادر تجارية إقليمية إن إعادة توجيه السفن عبر قناة السويس إلى آسيا بدلًا من مضيق باب المندب، "قد يطيل مدة الرحلة إلى ما يقرب ⁠من ​ثلاثة أمثال".أسواق الطاقة تشتعل... الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ أشهر و"برنت" يصعد بقوةعراقجي: اعتبار مصادرة الأصول الإيرانية أمرا طبيعيا يهدد حماية ممتلكات الجميع

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مضيق هرمز