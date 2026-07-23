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https://sarabic.ae/20260723/سنتكوم-إيران-لا-تسيطر-على-هرمز-والملاحة-مستمرة-بدعم-أمريكي-1115425749.html
"سنتكوم": إيران لا تسيطر على "هرمز" والملاحة مستمرة بدعم أمريكي
"سنتكوم": إيران لا تسيطر على "هرمز" والملاحة مستمرة بدعم أمريكي
سبوتنيك عربي
نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتتكوم) صحة مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرته على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدةً أن الممر المائي الدولي لا يزال... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T05:46+0000
2026-07-23T05:46+0000
أخبار إيران
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت القيادة، في بيان على منصة "إكس"، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ادعت سيطرتها على حركة الدخول والخروج من المضيق، بما يوحي بأن الملاحة الدولية تخضع للمسارات التي يحددها الحرس، مؤكدة أن هذه المزاعم "غير صحيحة".وأضافت أن مضيق هرمز يظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة رغم تهديدات الحرس الثوري وهجماته، مشيرة إلى أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من القوات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html
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أخبار إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية

"سنتكوم": إيران لا تسيطر على "هرمز" والملاحة مستمرة بدعم أمريكي

05:46 GMT 23.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© REUTERS Stringer
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نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتتكوم) صحة مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرته على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدةً أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحًا أمام السفن التجارية.
وأوضحت القيادة، في بيان على منصة "إكس"، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ادعت سيطرتها على حركة الدخول والخروج من المضيق، بما يوحي بأن الملاحة الدولية تخضع للمسارات التي يحددها الحرس، مؤكدة أن هذه المزاعم "غير صحيحة".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
إعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران
أمس, 18:35 GMT
وأضافت أن مضيق هرمز يظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة رغم تهديدات الحرس الثوري وهجماته، مشيرة إلى أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من القوات الأمريكية.
ولفتت إلى أنه منذ أوائل شهر مايو/أيار، قدمت القوات الأمريكية الدعم لأكثر من 900 سفينة لعبور المضيق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
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