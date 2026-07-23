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الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
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أسواق الطاقة تشتعل... الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ أشهر و"برنت" يصعد بقوة
أسواق الطاقة تشتعل... الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ أشهر و"برنت" يصعد بقوة
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الطاقة بقوة لتصل إلى أعلى مستوياتها، مدفوعةً بالتوترات الجيوسياسية، وتحديدًا الضربات الأمريكية المتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي على إيران،... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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اعتبارًا من الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 3.15% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 97.03 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك المرة الأولى منذ 8 يونيو/حزيران التي يرتفع فيها السعر فوق 97 دولارًا.وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية، اليوم الخميس، متجاوزة 750 دولارًا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ 23 مارس، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من بورصة لندن.افتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس لمؤشر " TTF" (أكبر مركز تداول في أوروبا ، ويقع في هولندا ) عند 741.10 دولارًا أمريكيًا (بارتفاع 0.5%). وبحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع السعر إلى 754.50 دولارًا أمريكيًا (بارتفاع 2.3%).ويستند هذا التحرك السعري إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 737.60 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب.البنك الدولي يحذر: العالم يقترب من أسوأ "سيناريو اقتصادي"الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260719/ميرتس-نقص-إمدادات-الغاز-الروسي-قد-تؤدي-إلى-أزمة-طاقة-طويلة-الأمد-في-ألمانيا-1115332998.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

أسواق الطاقة تشتعل... الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ أشهر و"برنت" يصعد بقوة

08:20 GMT 23.07.2026
© Photo / unsplash/ American Public Power Associationصورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية
صورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Photo / unsplash/ American Public Power Association
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار الطاقة بقوة لتصل إلى أعلى مستوياتها، مدفوعةً بالتوترات الجيوسياسية، وتحديدًا الضربات الأمريكية المتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي على إيران، واستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز والبحر الأحمر
اعتبارًا من الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 3.15% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 97.03 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك المرة الأولى منذ 8 يونيو/حزيران التي يرتفع فيها السعر فوق 97 دولارًا.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 2.43% لتصل إلى 88.94 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية، اليوم الخميس، متجاوزة 750 دولارًا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ 23 مارس، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من بورصة لندن.
المستشار الألماني، فريدريش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
19 يوليو, 19:07 GMT
افتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس لمؤشر " TTF" (أكبر مركز تداول في أوروبا ، ويقع في هولندا ) عند 741.10 دولارًا أمريكيًا (بارتفاع 0.5%). وبحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع السعر إلى 754.50 دولارًا أمريكيًا (بارتفاع 2.3%).
ويستند هذا التحرك السعري إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 737.60 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب.
البنك الدولي يحذر: العالم يقترب من أسوأ "سيناريو اقتصادي"
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
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