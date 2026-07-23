https://sarabic.ae/20260723/أسواق-الطاقة-تشتعل-الغاز-الأوروبي-عند-أعلى-مستوى-منذ-أشهر-وبرنت-يصعد-بقوة-1115429434.html

أسواق الطاقة تشتعل... الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ أشهر و"برنت" يصعد بقوة

أسواق الطاقة تشتعل... الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ أشهر و"برنت" يصعد بقوة

سبوتنيك عربي

ارتفعت أسعار الطاقة بقوة لتصل إلى أعلى مستوياتها، مدفوعةً بالتوترات الجيوسياسية، وتحديدًا الضربات الأمريكية المتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي على إيران،... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T08:20+0000

2026-07-23T08:20+0000

2026-07-23T08:20+0000

اقتصاد

العالم

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اعتبارًا من الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 3.15% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 97.03 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك المرة الأولى منذ 8 يونيو/حزيران التي يرتفع فيها السعر فوق 97 دولارًا.وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية، اليوم الخميس، متجاوزة 750 دولارًا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ 23 مارس، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من بورصة لندن.افتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس لمؤشر " TTF" (أكبر مركز تداول في أوروبا ، ويقع في هولندا ) عند 741.10 دولارًا أمريكيًا (بارتفاع 0.5%). وبحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع السعر إلى 754.50 دولارًا أمريكيًا (بارتفاع 2.3%).ويستند هذا التحرك السعري إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 737.60 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب.البنك الدولي يحذر: العالم يقترب من أسوأ "سيناريو اقتصادي"الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260719/ميرتس-نقص-إمدادات-الغاز-الروسي-قد-تؤدي-إلى-أزمة-طاقة-طويلة-الأمد-في-ألمانيا-1115332998.html

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