https://sarabic.ae/20260724/عراقجي-اعتبار-مصادرة-الأصول-الإيرانية-أمرا-طبيعيا-يهدد-حماية-ممتلكات-الجميع-1115453564.html
عراقجي: اعتبار مصادرة الأصول الإيرانية أمرا طبيعيا يهدد حماية ممتلكات الجميع
عراقجي: اعتبار مصادرة الأصول الإيرانية أمرا طبيعيا يهدد حماية ممتلكات الجميع
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، من سابقة خطيرة تتمثل في مصادرة أصول دولة أخرى لاستخدامها في سداد مطالبات مستقبلية غير مرتبطة بها، وذلك... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T04:11+0000
2026-07-24T04:11+0000
2026-07-24T04:11+0000
عباس عراقجي
إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "على أولئك الذين يحتفون بهذه الأموال أو يسعون للاستفادة منها أن يتذكروا أنه بمجرد أن تجعل الحكومات المصادرة أمراً طبيعياً، فلن لن تعود أصول أي أحد آمنة. والفوضى التي ستنجم عن ذلك لن تكون جميلة ولا سلمية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، اليوم، أن واشنطن ستستخدم الأصول الإيرانية الخاضعة لسيطرتها لتعويض الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسفن والشحنات البحرية على خلفية استمرار إغلاق مضيق هرمز.وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "من الآن فصاعدًا، سيتم تعويض أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها من الأموال الإيرانية، التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة. قد يكون هذا الضرر كبيرًا، لكنه الإجراء العادل والمنصف".وكان ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260723/ترامب-الأصول-الإيرانية-المجمدة-ستستخدم-لتعويض-أضرار-السفن-والبضائع-1115451667.html
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عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
عراقجي: اعتبار مصادرة الأصول الإيرانية أمرا طبيعيا يهدد حماية ممتلكات الجميع
حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، من سابقة خطيرة تتمثل في مصادرة أصول دولة أخرى لاستخدامها في سداد مطالبات مستقبلية غير مرتبطة بها، وذلك على خلفية مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لتعويض الأضرار الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "على أولئك الذين يحتفون بهذه الأموال أو يسعون للاستفادة منها أن يتذكروا أنه بمجرد أن تجعل الحكومات المصادرة أمراً طبيعياً، فلن لن تعود أصول أي أحد آمنة. والفوضى التي ستنجم عن ذلك لن تكون جميلة ولا سلمية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، اليوم، أن واشنطن ستستخدم الأصول الإيرانية الخاضعة لسيطرتها
لتعويض الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسفن والشحنات البحرية على خلفية استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "من الآن فصاعدًا، سيتم تعويض أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها من الأموال الإيرانية، التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة. قد يكون هذا الضرر كبيرًا، لكنه الإجراء العادل والمنصف".
وكان ترمب
قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران
لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.