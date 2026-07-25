https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html
مصر تؤكد لإيران وسلطنة عمان ضرورة حماية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر
مصر تؤكد لإيران وسلطنة عمان ضرورة حماية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، محذرًا من أي إجراءات قد تهدد أمن الممرات... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T11:36+0000
2026-07-25T11:36+0000
2026-07-25T11:38+0000
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إيران
سلطنة عمان
مضيق هرمز
العالم العربي
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جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار المشاورات بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وبحثت الاتصالات سبل دعم التهدئة في المنطقة، إذ شدد الوزير المصري على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحدّ من تداعيات الأزمة على شعوب المنطقة، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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https://sarabic.ae/20260724/عراقجي-حماية-حقوق-إيران-في-مضيق-هرمز-أحد-مبادئنا-ولن-نخضع-للتنمر-الأمريكي-1115474377.html
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مصر, إيران, سلطنة عمان, مضيق هرمز, العالم العربي
مصر, إيران, سلطنة عمان, مضيق هرمز, العالم العربي
مصر تؤكد لإيران وسلطنة عمان ضرورة حماية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر
11:36 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 11:38 GMT 25.07.2026)
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، محذرًا من أي إجراءات قد تهدد أمن الممرات الملاحية أو تعرّض حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية للخطر.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار المشاورات بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد.
وبحثت الاتصالات سبل دعم التهدئة في المنطقة، إذ شدد الوزير المصري على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحدّ من تداعيات الأزمة على شعوب المنطقة، وفقا لبيان
وزارة الخارجية المصرية.
كما جدد عبد العاطي تأكيده أن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، داعيًا إلى تجنب أي خطوات من شأنها تهديد أمن الممرات البحرية أو الإضرار بمصالح دول المنطقة وحركة التجارة الدولية.
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.