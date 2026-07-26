https://sarabic.ae/20260726/نتنياهو-يكشف-موعد-انتهاء-الحرب-مع-إيران-1115522752.html

نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب مع إيران

نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب مع إيران

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب مع إيران لن تنتهي إلا بـ"إسقاط النظام الإيراني أو إضعافه إلى الحد الذي يدرك معه ضرورة إنهاء برنامجه... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T17:57+0000

2026-07-26T17:57+0000

2026-07-26T17:57+0000

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وأكد نتنياهو، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أنه "لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني، سواء تم ذلك عبر اتفاق أو دونه".وأضاف أن إسرائيل سترد "بقوة" على أي هجوم إيراني، قائلاً: "إذا هاجمتنا إيران بأي طريقة سيكون ردنا قوياً"، معتبرًا أن "ما تفعله إيران من دون سلاح نووي يوضح حجم التهديد، فكيف سيكون الحال إذا امتلكته".وفي الشأن اللبناني، قال نتنياهو إن إسرائيل "تخوض المعركة ضد حزب الله بنجاح باهر"، مشيرًا إلى أن مجرد طرح اتفاق بشأن لبنان "يمثل تقدماً كبيراً، لأنه يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب الحكومة اللبنانية تضاءلت بشدة".وأضاف أن إسرائيل ستراقب "ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها"، في إشارة إلى المناطق التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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https://sarabic.ae/20260726/نتنياهو-لم-ننسحب-من-المنطقتين-التجريبيتين-في-لبنان-لأننا-لم-نكن-فيهما-أصلا-1115516175.html

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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم