https://sarabic.ae/20260726/نتنياهو-لم-ننسحب-من-المنطقتين-التجريبيتين-في-لبنان-لأننا-لم-نكن-فيهما-أصلا-1115516175.html

نتنياهو: لم ننسحب من المنطقتين التجريبيتين في لبنان لأننا لم نكن فيهما أصلا

نتنياهو: لم ننسحب من المنطقتين التجريبيتين في لبنان لأننا لم نكن فيهما أصلا

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لم تنسحب من الخط الأصفر الأصلي في لبنان ولو مليمترًا واحدا". 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T14:19+0000

2026-07-26T14:19+0000

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وبشأن المنطقتين التجريبيتين، أوضح نتنياهو، في تصريحات له، أنه "في إحدى المنطقتين لم يكن لدينا جندي واحد، لذلك لم ننسحب من مكان لم نكن موجودين فيه أبدًا".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، بدء انتشار وحداته العسكرية، في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية، وبناءً على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L).وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، إن "عملية الانتشار تأتي استكمالاً للإجراءات الميدانية التي ينفذها الجيش في جنوب البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية".ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية في الوقت الراهن، إلى حين استقرار الوضع الأمني، مشددة على ضرورة التقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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