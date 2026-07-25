https://sarabic.ae/20260725/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-تفجيرا-كبيرا-ويحرق-منازل-عدة-جنوبي-لبنان-1115495976.html

الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا ويحرق منازل عدة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا ويحرق منازل عدة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإجراء عملية تفجير كبيرة في قضاء صور، ودمّر وأحرق عددًا من المنازل بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T12:58+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، مساء اليوم السبت، بأن "دوي انفجار قوي سُمع في مدينة صور والقرى المجاورة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري، دون تفاصيل حول طبيعة التفجير أو الهدف منه".ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة قرب نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون، جنوبي البلاد، في وقت أقدمت قوات إسرائيلية على إحراق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا.وأكدت الوكالة أن "هذه العمليات تأتي ضمن سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الجمعة، أن "بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يمثّل الخيار الأمثل خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.ووصف الرئيس اللبناني لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن بأنه "مثمر"، موضحًا أن "المباحثات تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق خطة المناطق النموذجية".ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

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