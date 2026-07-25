https://sarabic.ae/20260725/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-تفجيرا-كبيرا-ويحرق-منازل-عدة-جنوبي-لبنان-1115495976.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا ويحرق منازل عدة جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا ويحرق منازل عدة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإجراء عملية تفجير كبيرة في قضاء صور، ودمّر وأحرق عددًا من المنازل بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، مساء اليوم السبت، بأن "دوي انفجار قوي سُمع في مدينة صور والقرى المجاورة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري، دون تفاصيل حول طبيعة التفجير أو الهدف منه".ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة قرب نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون، جنوبي البلاد، في وقت أقدمت قوات إسرائيلية على إحراق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا.وأكدت الوكالة أن "هذه العمليات تأتي ضمن سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الجمعة، أن "بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يمثّل الخيار الأمثل خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.ووصف الرئيس اللبناني لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن بأنه "مثمر"، موضحًا أن "المباحثات تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق خطة المناطق النموذجية".ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا ويحرق منازل عدة جنوبي لبنان
قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإجراء عملية تفجير كبيرة في قضاء صور، ودمّر وأحرق عددًا من المنازل بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة
الوطنية للأنباء في لبنان، مساء اليوم السبت، بأن "دوي انفجار قوي سُمع في مدينة صور والقرى المجاورة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري، دون تفاصيل حول طبيعة التفجير أو الهدف منه".
ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة قرب نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون، جنوبي البلاد، في وقت أقدمت قوات إسرائيلية على إحراق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا.
وأكدت الوكالة أن "هذه العمليات تأتي ضمن سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات
كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء".
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الجمعة، أن "بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يمثّل الخيار الأمثل خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.
وأشار عون إلى أنه "في حال تعذر استمرارها (اليونيفيل) نتيجة الإجراءات المرتبطة بمجلس الأمن، فإن لبنان يدعو إلى إنشاء قوة بديلة تتولى مهامها، بما يساهم في دعم الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية من الذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ اتفاق الإطار"، بحسب الوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
ووصف الرئيس اللبناني لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
في واشنطن بأنه "مثمر"، موضحًا أن "المباحثات تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق خطة المناطق النموذجية".
ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة
، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وكان "حزب الله" اللبناني
، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.