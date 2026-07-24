https://sarabic.ae/20260724/الرئيس-اللبناني-حان-الوقت-لإنهاء-الحرب-وندعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-دعم-تنفيذ-اتفاق-الإطار-1115464033.html

الرئيس اللبناني: حان الوقت لإنهاء الحرب وندعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ "اتفاق الإطار"

الرئيس اللبناني: حان الوقت لإنهاء الحرب وندعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ "اتفاق الإطار"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن "بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يمثّل الخيار الأمثل خلال المرحلة المقبلة"، وفق... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T12:36+0000

2026-07-24T12:36+0000

2026-07-24T12:36+0000

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وأشار عون إلى أنه "في حال تعذر استمرارها (اليونيفيل) نتيجة الإجراءات المرتبطة بمجلس الأمن، فإن لبنان يدعو إلى إنشاء قوة بديلة تتولى مهامها، بما يساهم في دعم الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية من الذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ اتفاق الإطار"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وطالب عون، خلال استقباله في قصر بعبدا سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وايل، رافقها سفراء وممثلو عدد من الدول الأوروبية والغربية، الاتحاد الأوروبي بـ"دعم تنفيذ الاتفاق ومنع أي عراقيل قد تعترض تطبيقه"، مؤكدًا أن "ذلك يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب ولبنان عمومًا".ووصف الرئيس اللبناني لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن بأنه "مثمر"، موضحًا أن "المباحثات تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق خطة المناطق النموذجية".كما جدد التأكيد على "التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات"، معتبرًا أنها "حاجة وطنية وليست استجابة لضغوط أو مطالب خارجية"، مؤكدًا في الوقت نفسه "التزام الدولة بتنفيذ بنود اتفاق الإطا"، لا سيما الجوانب الأمنية وإعادة الإعمار، على أن يتم ذلك عبر مؤسسات الدولة اللبنانية حصرًا، مع توفير بدائل تنموية لأبناء الجنوب، وخاصة أبناء الطائفة الشيعية".من جانبها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، ووصفتها بأنها "محطة تاريخية"، لكونها أول زيارة يستقبل خلالها رئيس أمريكي نظيره اللبناني منذ 17 عامًا، معربة عن أملها في أن "تمهّد لفصل جديد في العلاقات الثنائية".ووقّعت إسرائيل ولبنان، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

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