https://sarabic.ae/20260722/نائب-عن-حزب-الله-كلام-ترامب-عن-تدخل-الشرع-في-لبنان-انتهاك-للسيادة-ونستغرب-عدم-تعليق-الرئيس-عون--1115396396.html

نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون

نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون

سبوتنيك عربي

أكد النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن،أن "ما جرى في واشنطن خلال القمة التي جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاوز... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T09:16+0000

2026-07-22T09:16+0000

2026-07-22T09:16+0000

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وقال الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "دعوة ترامب الجانب السوري إلى التدخل في لبنان تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، من دون أي تعليق من الرئيس اللبناني، أو من مدعي السيادة في لبنان"، مؤكدا أن "الانسحاب الإسرائيلي الذي يحكى عنه هو من المناطق المحررة أصلا، فجيش العدو كان موجودا على مشارف زوطر وليس في قلب زوطر".وإذ رفض النائب الحاج حسن "النمط الأمريكي الاستعلائي في التعامل"، لفت إلى "عدم إدراج أي جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق الإطار".وأشار النائب اللبناني إلى أن "حزب الله" لا يوافق على منع وصول الأموال إليه من إيران لإعادة الإعمار، في مقابل السماح بوصولها من جهات أخرى".وختم الحاج حسن حديثه بالقول: "غير صحيح أن "اتفاق الإطار" ليس بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، فالسلطة اللبنانية تعمق الهوة بينها وبين أبناء الشعب اللبناني، ولا تحافظ على أي مساحة مشتركة معهم"، مؤكدا أنه "من الصعب سحب البيئة الحاضنة من حزب الله".

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لبنان, ترامب, العماد جوزيف عون, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري