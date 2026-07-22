نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260722/نائب-عن-حزب-الله-كلام-ترامب-عن-تدخل-الشرع-في-لبنان-انتهاك-للسيادة-ونستغرب-عدم-تعليق-الرئيس-عون--1115396396.html
نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون
نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون
سبوتنيك عربي
أكد النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن،أن "ما جرى في واشنطن خلال القمة التي جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاوز... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T09:16+0000
2026-07-22T09:16+0000
لبنان
ترامب
العماد جوزيف عون
أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/15/1115389992_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eca415d8d6e235b6a95fe128dff4855.jpg
وقال الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "دعوة ترامب الجانب السوري إلى التدخل في لبنان تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، من دون أي تعليق من الرئيس اللبناني، أو من مدعي السيادة في لبنان"، مؤكدا أن "الانسحاب الإسرائيلي الذي يحكى عنه هو من المناطق المحررة أصلا، فجيش العدو كان موجودا على مشارف زوطر وليس في قلب زوطر".وإذ رفض النائب الحاج حسن "النمط الأمريكي الاستعلائي في التعامل"، لفت إلى "عدم إدراج أي جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق الإطار".وأشار النائب اللبناني إلى أن "حزب الله" لا يوافق على منع وصول الأموال إليه من إيران لإعادة الإعمار، في مقابل السماح بوصولها من جهات أخرى".وختم الحاج حسن حديثه بالقول: "غير صحيح أن "اتفاق الإطار" ليس بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، فالسلطة اللبنانية تعمق الهوة بينها وبين أبناء الشعب اللبناني، ولا تحافظ على أي مساحة مشتركة معهم"، مؤكدا أنه "من الصعب سحب البيئة الحاضنة من حزب الله".
https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html
https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/15/1115389992_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_aa34b179b2d282f4d15116fc8c0aa9ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, ترامب, العماد جوزيف عون, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, ترامب, العماد جوزيف عون, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون

09:16 GMT 22.07.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس اللبناني جوزاف عون ودونالد ترامب
الرئيس اللبناني جوزاف عون ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
حصري
أكد النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن،أن "ما جرى في واشنطن خلال القمة التي جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما، ووعودا من دون ضمانات، بلا تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات".
وقال الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "دعوة ترامب الجانب السوري إلى التدخل في لبنان تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، من دون أي تعليق من الرئيس اللبناني، أو من مدعي السيادة في لبنان"، مؤكدا أن "الانسحاب الإسرائيلي الذي يحكى عنه هو من المناطق المحررة أصلا، فجيش العدو كان موجودا على مشارف زوطر وليس في قلب زوطر".
وعن حديث ترامب عن إمكانية التواصل مع "حزب الله"، قال الحاج حسن: "كنا عم نشرب قهوة مش فاضيين لهيدا الكلام"، معتبرا أنه "لا كلام مع من يعتدي علينا ويدمر أراضينا ومنازلنا ويقتل أهلنا".
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب
20 يوليو, 07:11 GMT
وإذ رفض النائب الحاج حسن "النمط الأمريكي الاستعلائي في التعامل"، لفت إلى "عدم إدراج أي جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق الإطار".

وتساءل ضيف "سبوتنيك": "هل يُطرح موضوع تسليح الجيش اللبناني من باب مواجهة "حزب الله" او إسرائيل؟"، مؤكدا "التعاون المستمر والثقة قائمة بين الحزب والمؤسسة العسكرية".

وأشار النائب اللبناني إلى أن "حزب الله" لا يوافق على منع وصول الأموال إليه من إيران لإعادة الإعمار، في مقابل السماح بوصولها من جهات أخرى".
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
19 يوليو, 11:46 GMT

ولفت إلى "استمرار تعاون "حزب الله" مع الجيش اللبناني، والحفاظ على علاقة وطيدة ووثيقة مع الجيش الوطني الذي لا يخضع للضغوط ويعرف كيف يقوم بواجبه".

وختم الحاج حسن حديثه بالقول: "غير صحيح أن "اتفاق الإطار" ليس بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، فالسلطة اللبنانية تعمق الهوة بينها وبين أبناء الشعب اللبناني، ولا تحافظ على أي مساحة مشتركة معهم"، مؤكدا أنه "من الصعب سحب البيئة الحاضنة من حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала