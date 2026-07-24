https://sarabic.ae/20260724/بعد-ثلاثة-أيام-من-الانتظار-بدء-عودة-أهالي-زوطر-الغربية-جنوبي-لبنان-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1115478874.html

بعد ثلاثة أيام من الانتظار... بدء عودة أهالي زوطر الغربية جنوبي لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة.. صور

بعد ثلاثة أيام من الانتظار... بدء عودة أهالي زوطر الغربية جنوبي لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة.. صور

سبوتنيك عربي

بدأ الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إدخال أهالي بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان إلى بلدتهم، بعد ثلاثة أيام من انتظارهم عند مدخلها، وذلك على دفعات ووفق إجراءات... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T19:35+0000

2026-07-24T19:35+0000

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وقال رئيس بلدية زوطر الغربية، عبد عز الدين: "بدأ الأهالي اليوم بالدخول إلى بلدة زوطر الغربية تدريجيًا، وفق المناطق والشوارع التي باتت مفتوحة، بسبب حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبلدة، زوطر بلدة منكوبة، والبنية التحتية فيها شبه معدومة، وما فُتح من طرقات يسمح بمرور الأهالي، ومن يرغب في البقاء داخل البلدة، إذا كان منزله صالحًا للسكن ولم يتضرر، فلا مانع من ذلك".وكان قد أدخل الجيش اللبناني الأهالي على مراحل، مع تخصيص الدخول لأحياء محددة، وإخضاع المركبات للتفتيش وتسجيل أسماء العائدين، فيما مُنع الصحفيون من دخول البلدة.من جهتها، قالت رجاء زين الدين، لـ"سبوتنيك": "سندخل إلى زوطر، بلدنا وأم الدنيا، نريد أن نشم ترابها، فبمجرد دخولنا إليها تعود إلينا الروح، نريد أن نرى كل حجر وكل غصن وكل شجرة، فذلك وحده كفيل بأن يعيد إلينا الحياة".وكان أهالي بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية قد توافدوا خلال الأيام الماضية إلى منطقة الصوان، أحد المداخل الفرعية المؤدية إلى زوطر الغربية، حيث انتظروا تحت أشعة الشمس الحارقة أملًا بالسماح لهم بالدخول، وبالرغم من أن المرحلة الحالية من تنفيذ اتفاق الإطار تشمل زوطر الغربية فقط، حضر عدد من أهالي زوطر الشرقية، التي لا تزال تحت "الاحتلال" الإسرائيلي، على أمل التمكن من إلقاء نظرة على منازلهم ولو من مسافة بعيدة.وكانت فرق الإسعاف والدفاع المدني قد دخلت البلدة، أمس الخميس، وتمكنت من انتشال عدد من الجثامين، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة للوصول إلى جثامين أخرى يُعتقد أنها ما زالت تحت ركام المنازل المدمرة.وكان قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، قد تفقد، أمس الخميس، الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطّلع على التدابير المتّخذة والمهمات التي يجري تنفيذها، رغم الصعوبات المتعددة، كما شدد على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي". كذلك ثمّن الجهود التي يبذلها العسكريون، مشيدًا بمناقبيتهم ومعنوياتهم رغم الأخطار والتحديات.وزار رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زوطر الغربية، يوم الأربعاء الماضي، وغرس علم لبنان هناك، قائلًا إن "الدولة ستعمل على إعادة فتح الطرق وإزالة الأنقاض واستعادة الخدمات العامة حتى يتمكن السكان من العودة".وقال سلام إن "الانسحاب يمثل خطوة أولى مهمة، لكن لبنان يريد انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جميع أراضيه".ووقّعت إسرائيل ولبنان، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

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