الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية بجنوبي البلاد

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صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
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08:30 GMT
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إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
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دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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الحدث من سبوتنيك
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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية بجنوبي البلاد
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية بجنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، بدء انتشار وحداته العسكرية، في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية، وبناءً على... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T08:07+0000
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وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، إن "عملية الانتشار تأتي استكمالاً للإجراءات الميدانية التي ينفذها الجيش في جنوب البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية".ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية في الوقت الراهن، إلى حين استقرار الوضع الأمني، مشددة على ضرورة التقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية.وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل "بشكل وثيق" مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، من أجل تنفيذ الإطار المتفق عليه والوصول به إلى "خاتمة ناجحة".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260714/بري-يرفض-المناطق-التجريبية-لن-نقبل-بمسار-يطيل-الاحتلال-أو-يجر-لبنان-إلى-الفتنة-1115187798.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية بجنوبي البلاد

08:07 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayحركة "فتح" تسلم شاحنة محملة بالأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني
حركة فتح تسلم شاحنة محملة بالأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، بدء انتشار وحداته العسكرية، في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية، وبناءً على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L).
وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، إن "عملية الانتشار تأتي استكمالاً للإجراءات الميدانية التي ينفذها الجيش في جنوب البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية".
ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية في الوقت الراهن، إلى حين استقرار الوضع الأمني، مشددة على ضرورة التقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل "بشكل وثيق" مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، من أجل تنفيذ الإطار المتفق عليه والوصول به إلى "خاتمة ناجحة".
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
بري يرفض "المناطق التجريبية": لن نقبل بمسار يطيل الاحتلال أو يجر لبنان إلى الفتنة
14 يوليو, 07:41 GMT
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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