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بري يرفض "المناطق التجريبية": لن نقبل بمسار يطيل الاحتلال أو يجر لبنان إلى الفتنة
بري يرفض "المناطق التجريبية": لن نقبل بمسار يطيل الاحتلال أو يجر لبنان إلى الفتنة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه "لا يمانع أي مسار تفاوضي يفضي إلى نتائج إيجابية تحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال"، مشددًا على أن "المعيار الأساسي... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T07:41+0000
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وقال بري، في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية، إن "التفاوض المباشر الذي أفضى سابقًا إلى "صيغة الإطار" لم يحقق أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان أو حقوقه"، مضيفًا أنه سيكون مسرورًا إذا نجح أي مسار جديد في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار.ورفض بري مقترح "المناطق التجريبية"، معتبرًا أنه "يعني عمليًا الانتظار لمدة عامين لاستكمال الانسحاب"، مؤكدًا أن "معظم هذه المناطق غير محتلة أصلًا".وحذّر رئيس مجلس النواب اللبناني من أن "يكون الهدف من هذا الطرح هو توريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية وإثارة فتنة"، معتبرًا أن مثل هذا السيناريو "لا يخدم سوى إسرائيل"، التي قال إنها "تسعى إلى استدراج لبنان إليه"، مؤكدًا أن "هذا الأمر سيُواجَه بكل ما أوتينا من قوة وحكمة".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
https://sarabic.ae/20260710/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-غارتين-إسرائيليتين-على-جنوب-لبنان-1115115917.html
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بري يرفض "المناطق التجريبية": لن نقبل بمسار يطيل الاحتلال أو يجر لبنان إلى الفتنة

07:41 GMT 14.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه "لا يمانع أي مسار تفاوضي يفضي إلى نتائج إيجابية تحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال"، مشددًا على أن "المعيار الأساسي هو حماية حقوق لبنان وتحقيق مكاسب ملموسة"، وفق تعبيره.
وقال بري، في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية، إن "التفاوض المباشر الذي أفضى سابقًا إلى "صيغة الإطار" لم يحقق أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان أو حقوقه"، مضيفًا أنه سيكون مسرورًا إذا نجح أي مسار جديد في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار.
ورفض بري مقترح "المناطق التجريبية"، معتبرًا أنه "يعني عمليًا الانتظار لمدة عامين لاستكمال الانسحاب"، مؤكدًا أن "معظم هذه المناطق غير محتلة أصلًا".
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نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
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وحذّر رئيس مجلس النواب اللبناني من أن "يكون الهدف من هذا الطرح هو توريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية وإثارة فتنة"، معتبرًا أن مثل هذا السيناريو "لا يخدم سوى إسرائيل"، التي قال إنها "تسعى إلى استدراج لبنان إليه"، مؤكدًا أن "هذا الأمر سيُواجَه بكل ما أوتينا من قوة وحكمة".

وأضاف بري أن المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، تمثّل "اجترارًا وامتدادًا للمسار المتعرج".

ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
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10 يوليو, 22:40 GMT
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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