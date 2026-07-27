https://sarabic.ae/20260727/اتحاد-خط-أنابيب-بحر-قزوين-يستأنف-استلام-النفط-وضخه-عبر-ميناء-نوفوروسيسك-1115537845.html
اتحاد خط أنابيب بحر قزوين يستأنف استلام النفط وضخه عبر ميناء نوفوروسيسك
اتحاد خط أنابيب بحر قزوين يستأنف استلام النفط وضخه عبر ميناء نوفوروسيسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الاثنين، أن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين استأنف استلام النفط من شركات الشحن وعمليات التحميل عبر المحطة البحرية في ميناء... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T10:59+0000
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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: "استأنف خط أنابيب بحر قزوين استلام النفط من شركات الشحن وعمليات التحميل عبر المحطة البحرية في ميناء نوفوروسيسك".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأعمال إرهابًا في قطاع الطاقة من جانب أوكرانيا: "من الواضح أن ما يحدث هو إرهاب في قطاع الطاقة. فما يقومون به في البحر الأسود، وما يقومون به في بحر آزوف، يمثل هجمات إرهابية، بل هجمات إرهابية دولية تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن نظام كييف يقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، مؤكدة أن أوكرانيا تسعى إلى إلحاق ضرر لا يمكن تعويضه بالاتحاد.
https://sarabic.ae/20260725/الكرملين-حول-هجمات-نظام-كييف-على-خط-أنابيب-بحر-قزوين-إرهاب-دولي-1115498671.html
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اتحاد خط أنابيب بحر قزوين يستأنف استلام النفط وضخه عبر ميناء نوفوروسيسك
أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الاثنين، أن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين استأنف استلام النفط من شركات الشحن وعمليات التحميل عبر المحطة البحرية في ميناء نوفوروسيسك.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: "استأنف خط أنابيب بحر قزوين استلام النفط من شركات الشحن وعمليات التحميل عبر المحطة البحرية في ميناء نوفوروسيسك".
وكان وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم السبت، الهجمات التي ينفذها نظام كييف ضد البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بأنها "إرهاب في قطاع الطاقة".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأعمال إرهابًا في قطاع الطاقة من جانب أوكرانيا: "من الواضح أن ما يحدث هو إرهاب في قطاع الطاقة. فما يقومون به في البحر الأسود، وما يقومون به في بحر آزوف، يمثل هجمات إرهابية، بل هجمات إرهابية دولية تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية".
وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق، بأن أوكرانيا، من خلال استهدافها البنية التحتية للاتحاد، توجه ضربات أيضًا إلى كازاخستان والولايات المتحدة، نظرًا لأن من بين مساهمي الاتحاد شركات أمريكية، إلى جانب كازاخستان.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن نظام كييف يقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، مؤكدة أن أوكرانيا تسعى إلى إلحاق ضرر لا يمكن تعويضه بالاتحاد.