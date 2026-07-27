https://sarabic.ae/20260727/الخارجية-الروسية-بريطانيا-ستواصل-نهج-المواجهة-ضد-روسيا-أيا-كانت-السلطة-الحاكمة-1115543462.html
الخارجية الروسية: بريطانيا ستواصل نهج المواجهة ضد روسيا أيا كانت السلطة الحاكمة
الخارجية الروسية: بريطانيا ستواصل نهج المواجهة ضد روسيا أيا كانت السلطة الحاكمة
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن سعي بريطانيا لإلحاق أقصى ضرر بروسيا وإثارة مواجهة خطيرة سيستمر بغض النظر... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T13:30+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "إن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، أثناء تسلمه وسامًا من فلاديمير زيلينسكي، أكد له ثبات نهج لندن الداعم لكييف بغض النظر عن تغيير الحكومة في بريطانيا".وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "إنهم (البريطانيون) يتجاهلون بنفاق حقيقة أنهم يضحون بحياة الأوكرانيين، وهم يشاركون بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في روسيا، وذلك من أجل إطالة أمد النزاع (في أوكرانيا) لخدمة مصالحهم الخاصة".وأضافت أن "البريطانيين لا يكتفون بتقديم أنفسهم كمُنظّرين وراعين رئيسيين لنظام زيلينسكي في كييف، من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل إنهم يتحدثون عن ذلك بفخر".وقال بيسكوف للصحفيين: "ربما كان من أولى خطواته إعلان الدعم غير المشروط لأوكرانيا، وبالتالي، نية بريطانيا مواصلة بذل كل ما في وسعها لمواصلة الحرب. هذه حقيقة نُدركها بالطبع".وتولى بيرنهام، رئاسة الحكومة البريطانية يوم أمس الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، حيث سارع إلى إطلاق وعود بأن الدعم المقدم لأوكرانيا لن يتغير في عهده وستظل مساندة بلاده لكييف "ثابتة".
https://sarabic.ae/20260727/الكرملين-الضربات-الأوكرانية-على-السفن-في-بحر-قزوين-خطيرة-للغاية-1115541652.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: بريطانيا ستواصل نهج المواجهة ضد روسيا أيا كانت السلطة الحاكمة
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن سعي بريطانيا لإلحاق أقصى ضرر بروسيا وإثارة مواجهة خطيرة سيستمر بغض النظر عمن يتولى السلطة في لندن.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "إن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، أثناء تسلمه وسامًا من فلاديمير زيلينسكي، أكد له ثبات نهج لندن الداعم لكييف بغض النظر عن تغيير الحكومة في بريطانيا".
وصرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن لندن تشارك بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تشنها كييف على الأراضي الروسية، وذلك بهدف إطالة أمد النزاع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "إنهم (البريطانيون) يتجاهلون بنفاق حقيقة أنهم يضحون بحياة الأوكرانيين، وهم يشاركون بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في روسيا، وذلك من أجل إطالة أمد النزاع (في أوكرانيا) لخدمة مصالحهم الخاصة".
وأضافت أن "البريطانيين لا يكتفون بتقديم أنفسهم كمُنظّرين وراعين رئيسيين لنظام زيلينسكي في كييف، من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل إنهم يتحدثون عن ذلك بفخر".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الفائت، بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، إندي بيرنهام، استهل ولايته بإعلان الدعم غير المشروط لكييف، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إصرار لندن على إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ربما كان من أولى خطواته إعلان الدعم غير المشروط لأوكرانيا، وبالتالي، نية بريطانيا مواصلة بذل كل ما في وسعها لمواصلة الحرب. هذه حقيقة نُدركها بالطبع".
وتولى بيرنهام، رئاسة الحكومة البريطانية يوم أمس الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، حيث سارع إلى إطلاق وعود بأن الدعم المقدم لأوكرانيا لن يتغير في عهده وستظل مساندة بلاده لكييف "ثابتة".