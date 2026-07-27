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الكرملين: الضربات الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية
الكرملين: الضربات الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الضربات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T12:18+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، في تعليق على الضربات من جانب أوكرانيا على السفن في بحر قزوين: "هذا أمر خطير للغاية. إنه تأجيج آخر لجولة من التوتر. يجب محاربة نظام كييف".وأعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، اليوم الاثنين، أن منشآته تعمل بشكل طبيعي، وأن هناك ناقلتين يتم شحنهما في الميناء البحري.وجاء في بيان الاتحاد: "هناك ناقلتان يتم شحنهما حالياً. ومنشآت الاتحاد تعمل بشكل طبيعي".يُذكر أن خط أنابيب النفط التابع للاتحاد كان قد أوقف ضخ النفط مؤقتاً، يوم الخميس الماضي، وتم تعليق شحن النفط من الميناء في 19 تموز/ يوليو، عندما تعرضت الناقلات لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة.
https://sarabic.ae/20260727/الكرملين-لا-توجد-أي-تفاصيل-محددة-بشأن-هدنة-جوية-محتملة-1115534223.html
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روسيا, العالم
الكرملين: الضربات الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الضربات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين، في تعليق على الضربات من جانب أوكرانيا على السفن في بحر قزوين: "هذا أمر خطير للغاية. إنه تأجيج آخر لجولة من التوتر. يجب محاربة نظام كييف".
وحول غارات كييف على السفن في بحر قزوين، أضاف بيسكوف أنه لا يمكن تجاهل سعي أوكرانيا لتوسيع عملياتها العسكرية.
وأعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، اليوم الاثنين، أن منشآته تعمل بشكل طبيعي، وأن هناك ناقلتين يتم شحنهما في الميناء البحري.
وجاء في بيان الاتحاد: "هناك ناقلتان يتم شحنهما حالياً. ومنشآت الاتحاد تعمل بشكل طبيعي".
وكان المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الكازاخستانية قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الاتحاد استأنف استقبال النفط من الشاحنين وعمليات شحنه عبر الميناء البحري في نوفوروسيسك.
يُذكر أن خط أنابيب النفط التابع للاتحاد كان قد أوقف ضخ النفط مؤقتاً، يوم الخميس الماضي، وتم تعليق شحن النفط من الميناء في 19 تموز/ يوليو، عندما تعرضت الناقلات لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة.