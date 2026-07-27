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https://sarabic.ae/20260727/الكرملين-لا-توجد-أي-تفاصيل-محددة-بشأن-هدنة-جوية-محتملة-1115534223.html
الكرملين: لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة
الكرملين: لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة، كما لا توجد صيغ أو مقترحات جديدة لتسوية... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T10:08+0000
2026-07-27T10:08+0000
العالم
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا حول ما نشرته "رويترز" نقلا عن مصادر أن هناك مبادرة "هدنة جوية" ستتم مناقشتها في اجتماع فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة: "في الواقع، ظهرت هذه المعلومات قبل بضعة أيام، لكنها حتى الآن لا تتعدى كونها مجرد تكهنات من وسائل الإعلام. إلى الآن لا توجد تفاصيل حول هذا الأمر( هدنة جوية) كما لا توجد صيغ أو مقترحات جديدة ( حول التسوية الأوكرانية)".وقال بيسكوف في تصريحات لـ"روسيسكايا غازيتا": "يبدو أننا لم ننجح بالقدر الكافي في شرح الأسباب الجذرية للأزمة. سنواصل القيام بذلك بزخم مضاعف. يجب أن يعرف شركاؤنا موقفنا، وسنواصل إيصاله إليهم".وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد في وقت سابق على اقتراح نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا، موضحًا له بالتفصيل مجريات العملية العسكرية الروسية.وذكّر بأن بوتين أعلن خلال كلمة ألقاها في وزارة الخارجية الروسية عام 2024 شروط إنهاء الصراع، والتي تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، وإعلان كييف تخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن موسكو تسعى إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة.
https://sarabic.ae/20260727/القوات-المسلحة-الروسية-تحرر-بلدة-تورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115531481.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الكرملين: لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة

10:08 GMT 27.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة، كما لا توجد صيغ أو مقترحات جديدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا حول ما نشرته "رويترز" نقلا عن مصادر أن هناك مبادرة "هدنة جوية" ستتم مناقشتها في اجتماع فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة: "في الواقع، ظهرت هذه المعلومات قبل بضعة أيام، لكنها حتى الآن لا تتعدى كونها مجرد تكهنات من وسائل الإعلام. إلى الآن لا توجد تفاصيل حول هذا الأمر( هدنة جوية) كما لا توجد صيغ أو مقترحات جديدة ( حول التسوية الأوكرانية)".
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم السبت، أن شركاء موسكو يجب أن يكونوا على دراية بالموقف الروسي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا ستضاعف جهودها لشرح هذا الموقف.
وقال بيسكوف في تصريحات لـ"روسيسكايا غازيتا": "يبدو أننا لم ننجح بالقدر الكافي في شرح الأسباب الجذرية للأزمة. سنواصل القيام بذلك بزخم مضاعف. يجب أن يعرف شركاؤنا موقفنا، وسنواصل إيصاله إليهم".
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:27 GMT
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد في وقت سابق على اقتراح نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا، موضحًا له بالتفصيل مجريات العملية العسكرية الروسية.
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن شروط وقف الأعمال القتالية كانت قد طُرحت من قبل وزارة الخارجية الروسية قبل عامين، مؤكدًا أنها "واضحة"، وأن القتال يمكن أن يتوقف إذا اتخذت السلطات في كييف القرارات المناسبة.
وذكّر بأن بوتين أعلن خلال كلمة ألقاها في وزارة الخارجية الروسية عام 2024 شروط إنهاء الصراع، والتي تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، وإعلان كييف تخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن موسكو تسعى إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة.
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