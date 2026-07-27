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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260727/القوات-المسلحة-الروسية-تحرر-بلدة-تورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115531481.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T09:27+0000
2026-07-27T10:03+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_af656c7e1a629e69e4342a2e30bdd68f.jpg
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات تجمّع قوات "المركز" حررت بلدة تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "وحدات تجمّع قوات :تسينتر" ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدة تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بنحو 1435 عسكريًا على محاور القتال كافة، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بنحو 210 عسكريين".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 210 عسكريين".وأشار التقرير إلى أن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريًا".وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 365 عسكرياً".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بنحو 380 عسكريًا".وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20260727/مجلس-الدوما-روسيا-منفتحة-على-الحوار-ولكن-على-قدم-المساواة-وندعم-عالما-متعدد-الأقطاب-1115529264.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

09:27 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات تجمّع قوات "المركز" حررت بلدة تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "وحدات تجمّع قوات :تسينتر" ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدة تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تواصل وحدات تجمع "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو؛ ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بنحو 1435 عسكريًا على محاور القتال كافة، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بنحو 210 عسكريين".
وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 210 عسكريين".
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وأشار التقرير إلى أن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريًا".
وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 365 عسكرياً".
ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بنحو 380 عسكريًا".
وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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