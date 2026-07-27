https://sarabic.ae/20260727/القوات-المسلحة-الروسية-تحرر-بلدة-تورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115531481.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T09:27+0000

2026-07-27T09:27+0000

2026-07-27T10:03+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

رصد عسكري

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات تجمّع قوات "المركز" حررت بلدة تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "وحدات تجمّع قوات :تسينتر" ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدة تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بنحو 1435 عسكريًا على محاور القتال كافة، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بنحو 210 عسكريين".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 210 عسكريين".وأشار التقرير إلى أن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريًا".وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 365 عسكرياً".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بنحو 380 عسكريًا".وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20260727/مجلس-الدوما-روسيا-منفتحة-على-الحوار-ولكن-على-قدم-المساواة-وندعم-عالما-متعدد-الأقطاب-1115529264.html

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