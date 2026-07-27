https://sarabic.ae/20260727/المغرب-يطلق-اسم-ترامب-على-طريق-سريع-فيديو-1115528290.html
المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع... فيديو
المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع... فيديو
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد إطلاق اسمه على الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة، واصفا الخطوة بأنها... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T07:56+0000
2026-07-27T07:56+0000
2026-07-27T07:56+0000
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وقال ترامب، على منصة "تروث سوشيال"، إنه يتطلع إلى السفر عبر الطريق "يوما ما، وآمل أن يكون ذلك قريبا". ويعد الطريق مشروعا استراتيجيا يمتد على 1055 كيلومترات، ويهدف إلى تعزيز الربط بين شمال المغرب وجنوبه، ودعم المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى الواجهة الأطلسية، كما يسلط الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وأمريكا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, دونالد ترامب, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, دونالد ترامب, نادي الفيديو
المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع... فيديو
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد إطلاق اسمه على الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة، واصفا الخطوة بأنها "شرف عظيم".
وقال ترامب، على منصة "تروث سوشيال"، إنه يتطلع إلى السفر عبر الطريق "يوما ما، وآمل أن يكون ذلك قريبا".
ويعد الطريق مشروعا استراتيجيا يمتد على 1055 كيلومترات، ويهدف إلى تعزيز الربط بين شمال المغرب وجنوبه، ودعم المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى الواجهة الأطلسية، كما يسلط الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وأمريكا.