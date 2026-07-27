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كيم جونغ أون يحيي ذكرى هدنة الحرب الكورية برفقة ابنته ويؤكد استمرار "روح النصر"... صور
كيم جونغ أون يحيي ذكرى هدنة الحرب الكورية برفقة ابنته ويؤكد استمرار "روح النصر"... صور
سبوتنيك عربي
أحيا زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الذكرى الـ73 لتوقيع هدنة الحرب الكورية (1950-1953)، بزيارة عدد من المقابر الوطنية التي تضم رفات جنود... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T10:34+0000
2026-07-27T10:34+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وزار كيم، أمس الأحد، مقبرة "شهداء حرب التحرير الوطنية" في بيونغ يانغ، حيث وضع إكليلا من الزهور والتقى بمحاربين قدامى، متمنياً لهم الصحة وطول العمر. وتزامنت الزيارة مع إحياء كوريا الديمقراطية ذكرى توقيع الهدنة في 27 يوليو/ تموز 1953، وهو التاريخ الذي تحتفل به بيونغ يانغ منذ عام 1996 باعتباره "يوم النصر". وجدد كيم الرواية الرسمية لبلاده بشأن الحرب، واصفا إياها بأنها معركة للدفاع عن "كرامة وسيادة الدولة"، وأشاد بتضحيات الجيش والشعب في مواجهة القوات التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.كما زار زعيم كوريا الديمقراطية مقبرة "الشهداء الثوريين" على جبل تايسونغ، حيث وضع الزهور على قبور قادة حرب العصابات المناهضة لليابان، وأشاد بتضحياتهم باعتبارها أساسا لما وصفه بـ"الجيل الأكثر بطولة" في تاريخ كوريا الديمقراطية.وشملت جولة كيم جونغ أون زيارة مقبرة جنود المتطوعين الصينيين في هوتشانغ بمقاطعة بيونغان الجنوبية، حيث يرقد 134 جنديا صينيا، بينهم ماو آنيينغ، نجل الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن تضحيات هؤلاء الجنود تمثل أساس الصداقة بين بيونغ يانغ وبكين. وأظهرت الصور الرسمية التي نشرتها الوكالة، مرافقة زوجة كيم، ري سول جو، وابنته، كيم جو آي، له خلال الزيارة، كما رافق زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، عدد من كبار مسؤولي حزب العمال الكوري، بينهم وزيرة الخارجية تشوي سون هوي ووزير الدفاع نو كوانغ تشول.
https://sarabic.ae/20260726/كوريا-الديمقراطية-قواتنا-النووية-ستواصل-التطور-لحماية-سيادة-البلاد-1115526086.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كيم جونغ أون يحيي ذكرى هدنة الحرب الكورية برفقة ابنته ويؤكد استمرار "روح النصر"... صور

10:34 GMT 27.07.2026
© REUTERS KCNAزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية،كيم جونغ أون، برفقة زوجته وابنته خلال زيارة مقبرة الشهداء الثوريين قبيل ذكرى هدنة الحرب الكورية، بيونغ يانغ، 26 يوليو/ تموز 2026
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية،كيم جونغ أون، برفقة زوجته وابنته خلال زيارة مقبرة الشهداء الثوريين قبيل ذكرى هدنة الحرب الكورية، بيونغ يانغ، 26 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© REUTERS KCNA
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أحيا زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الذكرى الـ73 لتوقيع هدنة الحرب الكورية (1950-1953)، بزيارة عدد من المقابر الوطنية التي تضم رفات جنود سقطوا خلال الحرب، بينهم جنود صينيون، مؤكداً أهمية ما وصفه بـ"روح النصر" وتعزيز الولاء للقيادة.
وزار كيم، أمس الأحد، مقبرة "شهداء حرب التحرير الوطنية" في بيونغ يانغ، حيث وضع إكليلا من الزهور والتقى بمحاربين قدامى، متمنياً لهم الصحة وطول العمر.
وتزامنت الزيارة مع إحياء كوريا الديمقراطية ذكرى توقيع الهدنة في 27 يوليو/ تموز 1953، وهو التاريخ الذي تحتفل به بيونغ يانغ منذ عام 1996 باعتباره "يوم النصر".
وجدد كيم الرواية الرسمية لبلاده بشأن الحرب، واصفا إياها بأنها معركة للدفاع عن "كرامة وسيادة الدولة"، وأشاد بتضحيات الجيش والشعب في مواجهة القوات التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
كما زار زعيم كوريا الديمقراطية مقبرة "الشهداء الثوريين" على جبل تايسونغ، حيث وضع الزهور على قبور قادة حرب العصابات المناهضة لليابان، وأشاد بتضحياتهم باعتبارها أساسا لما وصفه بـ"الجيل الأكثر بطولة" في تاريخ كوريا الديمقراطية.
كيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد
أمس, 22:49 GMT
وشملت جولة كيم جونغ أون زيارة مقبرة جنود المتطوعين الصينيين في هوتشانغ بمقاطعة بيونغان الجنوبية، حيث يرقد 134 جنديا صينيا، بينهم ماو آنيينغ، نجل الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن تضحيات هؤلاء الجنود تمثل أساس الصداقة بين بيونغ يانغ وبكين.
وأظهرت الصور الرسمية التي نشرتها الوكالة، مرافقة زوجة كيم، ري سول جو، وابنته، كيم جو آي، له خلال الزيارة، كما رافق زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، عدد من كبار مسؤولي حزب العمال الكوري، بينهم وزيرة الخارجية تشوي سون هوي ووزير الدفاع نو كوانغ تشول.
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