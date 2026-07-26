كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد

وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن موقف بلادها "ثابت وواضح"، وإن القوات النووية ستواصل تحديث قدراتها بصورة مستمرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى، على خلفية المناورات العسكرية المشتركة والعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وخلال السنوات الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما واصلت تطوير برامجها النووية.في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تعزيز التعاون العسكري والدفاعي يهدف إلى ردع التهديدات الكورية الشمالية، بينما تصف بيونغ يانغ هذه الخطوات بأنها تهديد مباشر لأمنها وتستخدمها مبررًا لمواصلة تطوير قدراتها العسكرية.
أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها النووية دون توقف، معتبرة أن قوة الردع النووي تمثل الضمانة الأساسية لحماية سيادة البلاد وأمنها.
وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن موقف بلادها "ثابت وواضح"، وإن القوات النووية ستواصل تحديث قدراتها بصورة مستمرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأضافت أن البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة فرضت على بيونغ يانغ تعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرة إلى أن الردع النووي أصبح عنصرًا لا غنى عنه في مواجهة ما وصفته بالتهديدات الخارجية.
وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى، على خلفية المناورات العسكرية المشتركة والعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما واصلت تطوير برامجها النووية.
الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام
في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تعزيز التعاون العسكري والدفاعي يهدف إلى ردع التهديدات الكورية الشمالية، بينما تصف بيونغ يانغ هذه الخطوات بأنها تهديد مباشر لأمنها وتستخدمها مبررًا لمواصلة تطوير قدراتها العسكرية.