https://sarabic.ae/20260726/كوريا-الديمقراطية-قواتنا-النووية-ستواصل-التطور-لحماية-سيادة-البلاد-1115526086.html

كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد

كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد

سبوتنيك عربي

أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها النووية دون توقف، معتبرة أن قوة الردع النووي تمثل الضمانة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T22:49+0000

2026-07-26T22:49+0000

2026-07-26T22:49+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

النووي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104821816_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_ead9f8fbb41f50d58bbe7054e6c5077d.jpg

وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن موقف بلادها "ثابت وواضح"، وإن القوات النووية ستواصل تحديث قدراتها بصورة مستمرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى، على خلفية المناورات العسكرية المشتركة والعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وخلال السنوات الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما واصلت تطوير برامجها النووية.في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تعزيز التعاون العسكري والدفاعي يهدف إلى ردع التهديدات الكورية الشمالية، بينما تصف بيونغ يانغ هذه الخطوات بأنها تهديد مباشر لأمنها وتستخدمها مبررًا لمواصلة تطوير قدراتها العسكرية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, النووي, العالم