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كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد
كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها النووية دون توقف، معتبرة أن قوة الردع النووي تمثل الضمانة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T22:49+0000
2026-07-26T22:49+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
النووي
العالم
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وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن موقف بلادها "ثابت وواضح"، وإن القوات النووية ستواصل تحديث قدراتها بصورة مستمرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى، على خلفية المناورات العسكرية المشتركة والعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وخلال السنوات الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما واصلت تطوير برامجها النووية.في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تعزيز التعاون العسكري والدفاعي يهدف إلى ردع التهديدات الكورية الشمالية، بينما تصف بيونغ يانغ هذه الخطوات بأنها تهديد مباشر لأمنها وتستخدمها مبررًا لمواصلة تطوير قدراتها العسكرية.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, النووي, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, النووي, العالم

كوريا الديمقراطية: قواتنا النووية ستواصل التطور لحماية سيادة البلاد

22:49 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-manكيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
كيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
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أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها النووية دون توقف، معتبرة أن قوة الردع النووي تمثل الضمانة الأساسية لحماية سيادة البلاد وأمنها.
وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن موقف بلادها "ثابت وواضح"، وإن القوات النووية ستواصل تحديث قدراتها بصورة مستمرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأضافت أن البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة فرضت على بيونغ يانغ تعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرة إلى أن الردع النووي أصبح عنصرًا لا غنى عنه في مواجهة ما وصفته بالتهديدات الخارجية.
وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى، على خلفية المناورات العسكرية المشتركة والعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما واصلت تطوير برامجها النووية.
بزنة 5 آلاف طن.. كيم جونغ أون يدشن أول مدمرة من الجيل الجديد
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام &quot;تشوي هيون&quot; في ميناء &quot;نامبو&quot; - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"

© REUTERS KCNA

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS KCNA

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد

© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها

© REUTERS KCNA

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء &quot;نامبو&quot;، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة - سبوتنيك عربي
4/8
© REUTERS KCNA

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة

© REUTERS KCNA

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة &quot;تشوي هيون&quot;، التي تظهر أمامهم - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS KCNA

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم

© Photo / KCNA

المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر

المدمرة متعددة المهام &quot;تشوي هيون&quot; في البحر - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / KCNA

المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر

© Photo / KCNA

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / KCNA

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"

© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام

1/8
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون يُلقي كلمة خلال حفل مهيب لتدشين المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في ميناء "نامبو"

2/8
© REUTERS KCNA

نيران المدافع تعلن دخول المدمرة الخدمة لتعزيز الردع النووي للبلاد

3/8
© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، خلال جولة تفقدية على متن المدمرة، وعلى متنها عدد من طاقم بحّارتها

4/8
© REUTERS KCNA

مراسم عسكرية مهيبة أمام الزعيم الكوري في ميناء "نامبو"، الذي شهد حفلًا حاشدًا بمناسبة تدشين المدمرة

5/8
© REUTERS KCNA

بحّارة يؤدون التحية العسكرية خلال حفل تدشين المدمرة "تشوي هيون"، التي تظهر أمامهم

6/8
© Photo / KCNA

المدمرة متعددة المهام "تشوي هيون" في البحر

7/8
© Photo / KCNA

صورة مميزة تجمع الزعيم الكوري مع أفراد من طاقم البحرية على متن المدمرة "تشوي هيون"

8/8
© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري كيم جونغ أون يؤدي التحية العسكرية، خلال مراسم تدشين المدمرة متعددة المهام

في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تعزيز التعاون العسكري والدفاعي يهدف إلى ردع التهديدات الكورية الشمالية، بينما تصف بيونغ يانغ هذه الخطوات بأنها تهديد مباشر لأمنها وتستخدمها مبررًا لمواصلة تطوير قدراتها العسكرية.
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