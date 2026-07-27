لقاح روسي جديد قادر على بناء درع قوي ضد "إيبولا" المتحور
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أفاد مدير مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، دينيس لوغونوف، أن لقاحا روسيا جديدا يحفز استجابة مناعية ويوفر حماية ضد سلالة "بونديبوغيو" من فيروس "إيبولا"، المسببة للمرض في أفريقيا.
وأوضح لوغونوف، أن المركز طور نماذج أولية للقاح أثبتت قدرتها على تحفيز المناعة وفعاليتها الوقائية في اختبارات بديلة باستخدام متغيرات فيروسية مبسطة، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تتطابق بشكل جيد مع الفيروس الأصلي وتمثل الخطوة الأولى نحو إثبات جدوى اللقاح.
ولفت إلى أن استمرار العمل يتطلب قراراً جوهرياً بشأن ضرورة اللقاح، والحصول على عينة من العامل الممرض المنتشر حالياً في أفريقيا، مؤكداً استعداد المركز لإجراء البحوث إذا أبدت أفريقيا اهتماماً حقيقياً واستعداداً لتزويده بالمعلومات اللازمة.
من جهته، أوضح أندريه بروديوس، كبير أطباء الحساسية والمناعة للأطفال في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، آلية إثبات فعالية اللقاح الجديد ضد عدوى يصعب الوصول إليها، حيث يتم إنشاء نموذج اصطناعي باستخدام فيروس بديل مُصنع في المختبر.