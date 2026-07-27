https://sarabic.ae/20260727/لقاح-روسي-جديد-قادر-على-بناء-درع-قوي-ضد-إيبولا-المتحور-1115527701.html

لقاح روسي جديد قادر على بناء درع قوي ضد "إيبولا" المتحور

لقاح روسي جديد قادر على بناء درع قوي ضد "إيبولا" المتحور

سبوتنيك عربي

أفاد مدير مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، دينيس لوغونوف، أن لقاحا روسيا جديدا يحفز استجابة مناعية ويوفر حماية ضد سلالة "بونديبوغيو"... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T05:52+0000

2026-07-27T05:52+0000

2026-07-27T05:52+0000

مجتمع

روسيا

علوم

الصحة

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وأوضح لوغونوف، أن المركز طور نماذج أولية للقاح أثبتت قدرتها على تحفيز المناعة وفعاليتها الوقائية في اختبارات بديلة باستخدام متغيرات فيروسية مبسطة، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تتطابق بشكل جيد مع الفيروس الأصلي وتمثل الخطوة الأولى نحو إثبات جدوى اللقاح.من جهته، أوضح أندريه بروديوس، كبير أطباء الحساسية والمناعة للأطفال في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، آلية إثبات فعالية اللقاح الجديد ضد عدوى يصعب الوصول إليها، حيث يتم إنشاء نموذج اصطناعي باستخدام فيروس بديل مُصنع في المختبر.

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