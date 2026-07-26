https://sarabic.ae/20260726/قد-تنتقل-بين-الحيوانات-الأليفة-والبشر-دراسة-تحذر-من-انتشار-البكتيريا-الخارقة-1115524079.html
قد تنتقل بين الحيوانات الأليفة والبشر... دراسة تحذر من انتشار "البكتيريا الخارقة"
قد تنتقل بين الحيوانات الأليفة والبشر... دراسة تحذر من انتشار "البكتيريا الخارقة"
سبوتنيك عربي
حذّر علماء من احتمال انتقال سلالات خطيرة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بين الحيوانات الأليفة والبشر، بعد أن كشفت دراسة جديدة عن تشابه وراثي كبير بين... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T19:20+0000
2026-07-26T19:20+0000
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مجتمع
علوم
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وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من مؤسسات علمية صينية عدة، أن بكتيريا "أسينيتوباكتر بوماني"، المعروفة بقدرتها على مقاومة العديد من المضادات الحيوية، وُجدت لدى الحيوانات الأليفة بسلالات تكاد تكون مطابقة وراثيًا لتلك المكتشفة لدى البشر، إذ تجاوزت نسبة التشابه في بعض العينات 99.5%.ولفت الباحثون إلى أن القطط والكلاب حملت أيضًا جينات تمنح البكتيريا مقاومة لمضادات الكاربابينيم، وهي من المضادات الحيوية التي تُستخدم كخيار أخير لعلاج العدوى البكتيرية الشديدة، في حين لم تُرصد هذه الجينات في عينات الماشية أو الدواجن أو الحيوانات البرية، حسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت". وأكد فريق البحث أن النتائج تعزز الحاجة إلى توسيع برامج مراقبة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية لتشمل الحيوانات الأليفة، إلى جانب البشر، بهدف فهم آليات انتقال هذه السلالات والحد من انتشارها، في ظل تصاعد القلق العالمي من البكتيريا الخارقة التي تعد أحد أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث.دراسة تكشف عن "تأثير غير متوقع" لشرب المياه خلال تناول الطعام
https://sarabic.ae/20260726/اختراق-علمي-قد-يغير-علاج-البهاق-اكتشاف-قد-يمهد-لعلاجات-أكثر-فاعلية-1115519600.html
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علوم
قد تنتقل بين الحيوانات الأليفة والبشر... دراسة تحذر من انتشار "البكتيريا الخارقة"
حذّر علماء من احتمال انتقال سلالات خطيرة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بين الحيوانات الأليفة والبشر، بعد أن كشفت دراسة جديدة عن تشابه وراثي كبير بين البكتيريا المعزولة من القطط والكلاب وتلك التي تسبب عدوى لدى المرضى في المستشفيات.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من مؤسسات علمية صينية عدة، أن بكتيريا "أسينيتوباكتر بوماني"، المعروفة بقدرتها على مقاومة العديد من المضادات الحيوية، وُجدت لدى الحيوانات الأليفة بسلالات تكاد تكون مطابقة وراثيًا لتلك المكتشفة لدى البشر، إذ تجاوزت نسبة التشابه في بعض العينات 99.5%.
ولفت الباحثون إلى أن القطط والكلاب حملت أيضًا جينات تمنح البكتيريا مقاومة لمضادات الكاربابينيم، وهي من المضادات الحيوية التي تُستخدم كخيار أخير لعلاج العدوى البكتيرية الشديدة، في حين لم تُرصد هذه الجينات في عينات الماشية أو الدواجن أو الحيوانات البرية، حسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت
".
ورغم هذه النتائج، شدد العلماء على أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر انتقال البكتيريا من حيوان أليف إلى إنسان أو العكس، وإنما تكشف أدلة جينية قوية تشير إلى أن انتقالها بين الطرفين قد يكون ممكنًا بسبب الاحتكاك اليومي الوثيق بين البشر وحيواناتهم الأليفة.
وأكد فريق البحث أن النتائج تعزز الحاجة إلى توسيع برامج مراقبة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية لتشمل الحيوانات الأليفة، إلى جانب البشر، بهدف فهم آليات انتقال هذه السلالات والحد من انتشارها، في ظل تصاعد القلق العالمي من البكتيريا الخارقة التي تعد أحد أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث.