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الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20260726/دراسة-تكشف-عن-تأثير-غير-متوقع-لشرب-المياه-خلال-تناول-الطعام-1115510134.html
دراسة تكشف عن "تأثير غير متوقع" لشرب المياه خلال تناول الطعام
دراسة تكشف عن "تأثير غير متوقع" لشرب المياه خلال تناول الطعام
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب المياه بين الوجبات قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام، في نتيجة تتحدى الاعتقاد الشائع بأن الماء يساعد على إنقاص الوزن من خلال... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T09:49+0000
2026-07-26T09:49+0000
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ووجد باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، في دراستهم المنشورة في مجلة "أبيتيت"، أن المشاركين في الدراسة تناولوا نحو 40 غراما إضافيا من الطعام، أي ما يقارب 50 سعرة حرارية، مقابل كل 100 مل إضافية من الماء شربوها خلال الوجبة.كما لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تناوبوا بين تناول الطعام وشرب الماء بوتيرة أكبر، استهلكوا كميات أعلى من الطعام.وأوضح الباحثون أن السبب المحتمل يعود إلى أن الماء قد يساعد على ترطيب الفم وتحسين الإحساس بنكهة الطعام، ما يجعل تناول الوجبة ممتعًا لفترة أطول ويؤخر الشعور بالشبع، مؤكدين أن الماء لا يبقى طويلًا في المعدة بما يكفي لإحداث إحساس مستمر بالامتلاء.وأظهرت النتائج أن زيادة شرب الماء ارتبطت بزيادة كمية الطعام المتناولة، فيما أشار العلماء إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد العلاقة السببية بين عادات الشرب واستهلاك الطعام.
https://sarabic.ae/20260513/نكهات-الطعام-تبدأ-من-الرحمدراسة-تكشف-تأثير-غذاء-الأم-على-الطفل-1113378732.html
https://sarabic.ae/20251008/دراسة-مياه-الشرب-المعبأة-قد-تزيد-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-بسبب-البلاستيك-الدقيق-1105772879.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تكشف عن "تأثير غير متوقع" لشرب المياه خلال تناول الطعام

09:49 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiberكوب ماء للشرب
كوب ماء للشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب المياه بين الوجبات قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام، في نتيجة تتحدى الاعتقاد الشائع بأن الماء يساعد على إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة.
ووجد باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، في دراستهم المنشورة في مجلة "أبيتيت"، أن المشاركين في الدراسة تناولوا نحو 40 غراما إضافيا من الطعام، أي ما يقارب 50 سعرة حرارية، مقابل كل 100 مل إضافية من الماء شربوها خلال الوجبة.
كما لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تناوبوا بين تناول الطعام وشرب الماء بوتيرة أكبر، استهلكوا كميات أعلى من الطعام.
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وأوضح الباحثون أن السبب المحتمل يعود إلى أن الماء قد يساعد على ترطيب الفم وتحسين الإحساس بنكهة الطعام، ما يجعل تناول الوجبة ممتعًا لفترة أطول ويؤخر الشعور بالشبع، مؤكدين أن الماء لا يبقى طويلًا في المعدة بما يكفي لإحداث إحساس مستمر بالامتلاء.
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8 أكتوبر 2025, 19:01 GMT

وشملت الدراسة تحليل بيانات من تجربتين سابقتين شارك فيهما 86 بالغًا، تناولوا وجبات مختلفة مثل لحم تشيلي أو دجاج تكا ماسالا، مع السماح لهم بالأكل حتى الشعور بالشبع.

وأظهرت النتائج أن زيادة شرب الماء ارتبطت بزيادة كمية الطعام المتناولة، فيما أشار العلماء إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد العلاقة السببية بين عادات الشرب واستهلاك الطعام.
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