نكهات الطعام تبدأ من الرحم...دراسة تكشف تأثير غذاء الأم على الطفل
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى أن تفضيلات الأطفال الغذائية قد تبدأ بالتشكل قبل الولادة، بعدما أظهرت النتائج أن الأجنة يتفاعلون مع نكهات الطعام التي تتناولها الأمهات... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة دورهام البريطانية بالتعاون مع جامعات في فرنسا وهولندا، بينت أن التعرض المبكر لنكهات الخضروات داخل الرحم قد يقلل من رفض الأطفال لها لاحقًا، خاصة في السنوات الأولى من العمر، بحسب وسائل إعلام غربية.واعتمد الباحثون على إعطاء نساء حوامل في المراحل الأخيرة من الحمل كبسولات تحتوي على مسحوق الجزر أو الكرنب، ثم متابعة استجابات الأجنة باستخدام الموجات فوق الصوتية لرصد تعابير الوجه قبل الولادة، إلى جانب مراقبة الأطفال بعد الولادة وحتى بلوغهم سن الثالثة.وأظهرت النتائج أن الأجنة الذين تعرضوا لنكهة الجزر أبدوا تفاعلًا أكثر إيجابية مع رائحته بعد الولادة، بينما ظهرت ردود فعل مختلفة لدى من تعرضوا لنكهات أخرى، ما يشير إلى قدرة الجنين على تمييز النكهات وتخزينها في الذاكرة الحسية مبكرا.وتعزز الدراسة الجديدة فرضية أن التجارب الحسية داخل الرحم تلعب دورا في تشكيل العادات الغذائية مستقبلا، وقد تفتح المجال أمام استراتيجيات صحية جديدة تعتمد على تغذية الأم خلال الحمل للمساعدة في تشجيع الأطفال على تقبل الأطعمة الصحية منذ الصغر.
