دراسة: الساعة البيولوجية للجنين داخل الرحم تتزامن مع التوقيت المحلي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الساعة البيولوجية للجنين داخل الرحم تتزامن مع التوقيت المحلي
كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة "الإيقاعات البيولوجية"، أن الساعة البيولوجية لدى الجنين تبدأ بالتشكل داخل الرحم، وتتزامن مع الإيقاع اليومي للأم، ما يعكس... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
دراسة: الساعة البيولوجية للجنين داخل الرحم تتزامن مع التوقيت المحلي

21:22 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 21:25 GMT 11.04.2026)
كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة “الإيقاعات البيولوجية”، أن الساعة البيولوجية لدى الجنين تبدأ بالتشكل داخل الرحم، وتتزامن مع الإيقاع اليومي للأم، ما يعكس دوراً محورياً للبيئة الداخلية في تنظيم وظائف الجسم منذ مراحل مبكرة من النمو.
وتُعد الساعة البيولوجية نظاماً داخلياً ينظم لدى الإنسان ومعظم الكائنات الحية إيقاعات النوم والاستيقاظ وعمليات الأيض، استناداً إلى تعاقب الليل والنهار، فيما قد يؤدي اضطرابها نتيجة عوامل مثل قلة النوم أو تغيّر مواعيد العمل أو السفر لمسافات طويلة إلى آثار صحية سلبية على المدى الطويل، بحسب ماذكر موقع "ميديكال إكسبريس".
مجتمع
دراسة: الجنين يتعرف على اللغات الأجنبية وهو لا يزال داخل الرحم
18 أكتوبر 2025, 14:45 GMT
ووفق الدراسة، التي أعدّها باحثون من جامعة واشنطن في سانت لويس، فإن الأم تلعب دوراً أساسياً في ضبط الساعة البيولوجية للجنين قبل الولادة، من خلال إشارات تنتقل عبر المشيمة.
وأوضح الباحث الرئيسي للدراسة، نيخيل لوكيش، أن اضطراب الإيقاعات البيولوجية خلال فترة الحمل قد يؤثر في تطور أنماط النوم لدى الأطفال، ويرتبط بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب في مراحل لاحقة من الحياة، مشيراً إلى أن فهم توقيت بدء عمل هذه الساعة يساعد في تحديد الفترات الحساسة من النمو.
واعتمدت الدراسة على نموذج تجريبي باستخدام فئران معدلة وراثياً، حيث ربط العلماء بروتيناً مضيئاً يُعرف بـ"لوسيفيراز" ببروتينات الساعة البيولوجية، ما أتاح تتبع نشاطها داخل الأجنة باستخدام كاميرات عالية الحساسية.
مجتمع
دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
1 سبتمبر 2025, 13:34 GMT
وأظهرت النتائج وجود إيقاعات واضحة لليل والنهار لدى الأجنة خلال المراحل المتقدمة من الحمل، تتزامن مع دورة النشاط والراحة لدى الأم، ما يشير إلى أن الساعة البيولوجية تبدأ بالتشكل مبكراً وتتلقى إشارات تنظيمية من جسم الأم حتى قبل قدرة الجنين على استشعار الضوء.
كما بيّنت الدراسة أن هذا التزامن يرتبط بانتقال هرمونات من الأم إلى الجنين عبر المشيمة، تعمل كمؤشرات زمنية لتنظيم الإيقاع الحيوي، حيث تتغير مستوياتها على مدار اليوم تحت تأثير الساعة البيولوجية للأم.
وأكد الباحثون أن النتائج تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على انتظام الإيقاع اليومي خلال الحمل، خاصة في ظل تعرض نسبة كبيرة من سكان العالم للضوء الاصطناعي ليلاً، ما قد يؤثر سلباً على هذه الإيقاعات.
وأشاروا إلى أن فهم آلية تشكل الساعة البيولوجية لدى الجنين قد يسهم في تطوير ممارسات طبية أفضل، ودعم سياسات صحية تهدف إلى حماية نمو الأجنة وتعزيز صحة المواليد على المدى الطويل.
