دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
كشفت دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة ولاية جورجيا، عن دور حاسم لبكتيريا الأمعاء في تشكيل دماغ الجنين قبل الولادة، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور
ونشرت الدراسة تفاصيل حول كيفية تأثير هذه الكائنات الدقيقة على مناطق الدماغ المسؤولة عن التوتر والسلوك الاجتماعي، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".وركّزت الدراسة على منطقة النواة المجاورة للبطين (PVN) في الوطاء، وهي منطقة رئيسية في الدماغ تتحكم في استجابات التوتر والسلوك الاجتماعي. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن تأثير الميكروبات قد يبدأ حتى قبل الولادة، داخل الرحم. ولاحظ الباحثون انخفاضًا في عدد الخلايا العصبية في مناطق معينة من أدمغة الفئران، التي وُلدت في بيئات خالية من الجراثيم، حتى بعد تعرضها لاحقًا للميكروبات. واستمرت هذه الفروق حتى مرحلة البلوغ، حيث بقيت منطقة الـ"بي في إن" أقل تطورًا لدى الفئران، التي عاشت دون ميكروبات في وقت مبكر من حياتها. وتدعو الدراسة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية استغلال هذه الاكتشافات لتحسين صحة الإنسان في المستقبل.
دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
كشفت دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة ولاية جورجيا، عن دور حاسم لبكتيريا الأمعاء في تشكيل دماغ الجنين قبل الولادة، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر.
ونشرت الدراسة تفاصيل حول كيفية تأثير هذه الكائنات الدقيقة على مناطق الدماغ
المسؤولة عن التوتر والسلوك الاجتماعي، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
وأجرى الباحثون تجارب على فئران وُلدت في بيئات خالية تماما من الجراثيم لمنع استعمارها بالميكروبات، ثم تم تعريض بعض هذه الفئران لميكروبات طبيعية من خلال إلحاقها بأمهات حاملات لهذه البكتيريا، ما سمح بانتقال الميكروبات إليها بسرعة.
وركّزت الدراسة على منطقة النواة المجاورة للبطين (PVN) في الوطاء، وهي منطقة رئيسية في الدماغ تتحكم في استجابات التوتر والسلوك الاجتماعي.
وأوضحت عالمة الأعصاب السلوكية ألكسندرا كاستيلو رويز، أن "الميكروبات تبدأ في استعمار جسم الطفل لحظة مروره عبر قناة الولادة"، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تتزامن مع مراحل حرجة في نمو الدماغ.
ومع ذلك، أظهرت النتائج أن تأثير الميكروبات
قد يبدأ حتى قبل الولادة، داخل الرحم.
ولاحظ الباحثون انخفاضًا في عدد الخلايا العصبية في مناطق معينة من أدمغة الفئران، التي وُلدت في بيئات خالية من الجراثيم، حتى بعد تعرضها لاحقًا للميكروبات.
واستمرت هذه الفروق حتى مرحلة البلوغ، حيث بقيت منطقة الـ"بي في إن" أقل تطورًا لدى الفئران، التي عاشت دون ميكروبات في وقت مبكر من حياتها.
وتشير هذه النتائج إلى أن الميكروبات تلعب دورا حاسما في تهيئة الدماغ للتطور السليم منذ المراحل الجنينية، ما قد يكون له آثارا بعيدة المدى على الصحة العصبية والسلوكية.
وتدعو الدراسة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية استغلال هذه الاكتشافات لتحسين صحة الإنسان في المستقبل.