دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين

عربي
بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250901/دراسة-تكشف-تأثير-بكتيريا-الأمعاء-على-تطور-دماغ-الجنين-1104377670.html
دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة ولاية جورجيا، عن دور حاسم لبكتيريا الأمعاء في تشكيل دماغ الجنين قبل الولادة، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T13:34+0000
2025-09-01T13:34+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/09/1076825425_0:334:2730:1870_1920x0_80_0_0_d6ed88a8390fe3e474069fe5b223aa1e.jpg
ونشرت الدراسة تفاصيل حول كيفية تأثير هذه الكائنات الدقيقة على مناطق الدماغ المسؤولة عن التوتر والسلوك الاجتماعي، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".وركّزت الدراسة على منطقة النواة المجاورة للبطين (PVN) في الوطاء، وهي منطقة رئيسية في الدماغ تتحكم في استجابات التوتر والسلوك الاجتماعي. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن تأثير الميكروبات قد يبدأ حتى قبل الولادة، داخل الرحم. ولاحظ الباحثون انخفاضًا في عدد الخلايا العصبية في مناطق معينة من أدمغة الفئران، التي وُلدت في بيئات خالية من الجراثيم، حتى بعد تعرضها لاحقًا للميكروبات. واستمرت هذه الفروق حتى مرحلة البلوغ، حيث بقيت منطقة الـ"بي في إن" أقل تطورًا لدى الفئران، التي عاشت دون ميكروبات في وقت مبكر من حياتها. وتدعو الدراسة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية استغلال هذه الاكتشافات لتحسين صحة الإنسان في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-ما-الذي-يجعل-مذاق-الشوكولاتة-لذيذا-لهذه-الدرجة-1104358347.html
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-الشاي-الأخضر-ومكملات-الفيتامينات-قد-تحمي-من-مرض-خطير-1104350477.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/09/1076825425_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7b3484a82b5e37eef9a20c55db5c8d7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين

13:34 GMT 01.09.2025
© Photo / unsplash/Natasha Connellمجسم دماغ بشري مصمم لأهداف علمية
مجسم دماغ بشري مصمم لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Photo / unsplash/Natasha Connell
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة ولاية جورجيا، عن دور حاسم لبكتيريا الأمعاء في تشكيل دماغ الجنين قبل الولادة، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر.
ونشرت الدراسة تفاصيل حول كيفية تأثير هذه الكائنات الدقيقة على مناطق الدماغ المسؤولة عن التوتر والسلوك الاجتماعي، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف ما الذي يجعل مذاق الشوكولاتة لذيذا لهذه الدرجة
أمس, 19:34 GMT

وأجرى الباحثون تجارب على فئران وُلدت في بيئات خالية تماما من الجراثيم لمنع استعمارها بالميكروبات، ثم تم تعريض بعض هذه الفئران لميكروبات طبيعية من خلال إلحاقها بأمهات حاملات لهذه البكتيريا، ما سمح بانتقال الميكروبات إليها بسرعة.

وركّزت الدراسة على منطقة النواة المجاورة للبطين (PVN) في الوطاء، وهي منطقة رئيسية في الدماغ تتحكم في استجابات التوتر والسلوك الاجتماعي.

وأوضحت عالمة الأعصاب السلوكية ألكسندرا كاستيلو رويز، أن "الميكروبات تبدأ في استعمار جسم الطفل لحظة مروره عبر قناة الولادة"، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تتزامن مع مراحل حرجة في نمو الدماغ.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن تأثير الميكروبات قد يبدأ حتى قبل الولادة، داخل الرحم.
ولاحظ الباحثون انخفاضًا في عدد الخلايا العصبية في مناطق معينة من أدمغة الفئران، التي وُلدت في بيئات خالية من الجراثيم، حتى بعد تعرضها لاحقًا للميكروبات.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
مجتمع
دراسة: الشاي الأخضر ومكملات الفيتامينات قد تحمي من مرض خطير
أمس, 14:40 GMT
واستمرت هذه الفروق حتى مرحلة البلوغ، حيث بقيت منطقة الـ"بي في إن" أقل تطورًا لدى الفئران، التي عاشت دون ميكروبات في وقت مبكر من حياتها.

وتشير هذه النتائج إلى أن الميكروبات تلعب دورا حاسما في تهيئة الدماغ للتطور السليم منذ المراحل الجنينية، ما قد يكون له آثارا بعيدة المدى على الصحة العصبية والسلوكية.

وتدعو الدراسة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية استغلال هذه الاكتشافات لتحسين صحة الإنسان في المستقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала