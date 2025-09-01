https://sarabic.ae/20250901/دراسة-تكشف-تأثير-بكتيريا-الأمعاء-على-تطور-دماغ-الجنين-1104377670.html

دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين

دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة ولاية جورجيا، عن دور حاسم لبكتيريا الأمعاء في تشكيل دماغ الجنين قبل الولادة، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T13:34+0000

2025-09-01T13:34+0000

2025-09-01T13:34+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/09/1076825425_0:334:2730:1870_1920x0_80_0_0_d6ed88a8390fe3e474069fe5b223aa1e.jpg

ونشرت الدراسة تفاصيل حول كيفية تأثير هذه الكائنات الدقيقة على مناطق الدماغ المسؤولة عن التوتر والسلوك الاجتماعي، ما يلقي الضوء على أهمية الميكروبات في التطور العصبي المبكر، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".وركّزت الدراسة على منطقة النواة المجاورة للبطين (PVN) في الوطاء، وهي منطقة رئيسية في الدماغ تتحكم في استجابات التوتر والسلوك الاجتماعي. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن تأثير الميكروبات قد يبدأ حتى قبل الولادة، داخل الرحم. ولاحظ الباحثون انخفاضًا في عدد الخلايا العصبية في مناطق معينة من أدمغة الفئران، التي وُلدت في بيئات خالية من الجراثيم، حتى بعد تعرضها لاحقًا للميكروبات. واستمرت هذه الفروق حتى مرحلة البلوغ، حيث بقيت منطقة الـ"بي في إن" أقل تطورًا لدى الفئران، التي عاشت دون ميكروبات في وقت مبكر من حياتها. وتدعو الدراسة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية استغلال هذه الاكتشافات لتحسين صحة الإنسان في المستقبل.

https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-ما-الذي-يجعل-مذاق-الشوكولاتة-لذيذا-لهذه-الدرجة-1104358347.html

https://sarabic.ae/20250831/دراسة-الشاي-الأخضر-ومكملات-الفيتامينات-قد-تحمي-من-مرض-خطير-1104350477.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات