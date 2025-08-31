عربي
دراسة تكشف ما الذي يجعل مذاق الشوكولاتة لذيذا لهذه الدرجة
دراسة تكشف ما الذي يجعل مذاق الشوكولاتة لذيذا لهذه الدرجة
فقد تحمل كل قطعة حلوى أو قطعة شوكولاتة نكهات فريدة تشكلها التربة وهطول الأمطار ودرجة حرارة المنطقة، والكائنات المتواجدة فيها.الكثير من هذا التنوع في النكهة يأتي من الميكروبات البرية التي تخمر حبوب الكاكاو تلقائيا بعد الحصاد، كما يقول ديفيد غوبولتشان، عالم وراثة النبات في "جامعة نوتنغهام"، ويضيف أن التركيب الجيني لنباتات الكاكاو يلعب دورا في مذاق الشوكولاتة، ولكن "التخمير يحفز أيضا تطور النكهة"، حسب ما ورد في الصحبفة الطبية "medicalxpress " حول الدراسة.وجمع الفريق، في المختبر، مجموعة محدودة من الخميرة والبكتيريا القادرة على إعادة إنتاج بعض نكهات الشوكولاتة الفاخرة، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشر مايكروبولوجي" في 18 أغسطس/آب.وقام الباحثون بقياس تغيرات درجة الحرارة ودرجة الحموضة في حبوب الكاكاو المخمرة، وأخذوا صورا جزيئية للميكروبات الموجودة في كل مرحلة من مراحل العملية.وجد الباحثون أن الخميرة هي من أوائل الكائنات الحية التي تتغذى على لوح الشوكولاتة، ومن بين هذه الكائنات فطريات "Saccharomyces cerevisiae"، وهي نفس الفطريات المستخدمة في الخبز.ويقول غوبولتشان إنه في المستقبل، قد ينتج الباحثون أيضا خلطات ميكروبية تنتج نكهاتٍ مصمَمة، أو حتى نكهات جديدة غير موجودة أو يصعب إيجادها في التخمير الطبيعي.الدول الرئيسية المنتجة لحبوب الكاكاو في العالم"طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة"... مشروب الليالي الباردة يمنحك الدفء والطاقة
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الميكروبات البرية والخميرة تشكل نكهة الشوكولاتة أثناء تخمير الكاكاو، وتعطي الشوكولا نكهة خاصة، أي إحساس بالمكان الذي زرعت فيه.
فقد تحمل كل قطعة حلوى أو قطعة شوكولاتة نكهات فريدة تشكلها التربة وهطول الأمطار ودرجة حرارة المنطقة، والكائنات المتواجدة فيها.
الكثير من هذا التنوع في النكهة يأتي من الميكروبات البرية التي تخمر حبوب الكاكاو تلقائيا بعد الحصاد، كما يقول ديفيد غوبولتشان، عالم وراثة النبات في "جامعة نوتنغهام"، ويضيف أن التركيب الجيني لنباتات الكاكاو يلعب دورا في مذاق الشوكولاتة، ولكن "التخمير يحفز أيضا تطور النكهة"، حسب ما ورد في الصحبفة الطبية "medicalxpress " حول الدراسة.

حيث قام غوبولتشان وزملاؤه بفهرسة الميكروبات، وتتبع عمليات التخمير التي تضفي على الشوكولاتة الفاخرة نكهات زهرية وفاكهية، تميزها عن نكهة الكاكاو المألوفة.

الشوكولاتة الداكنة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
مجتمع
علماء يكتشفون فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة
3 سبتمبر 2024, 13:57 GMT
وجمع الفريق، في المختبر، مجموعة محدودة من الخميرة والبكتيريا القادرة على إعادة إنتاج بعض نكهات الشوكولاتة الفاخرة، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشر مايكروبولوجي" في 18 أغسطس/آب.
وقام الباحثون بقياس تغيرات درجة الحرارة ودرجة الحموضة في حبوب الكاكاو المخمرة، وأخذوا صورا جزيئية للميكروبات الموجودة في كل مرحلة من مراحل العملية.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مجتمع
بعد سن الثلاثين... 8 أطعمة لتحسين الذاكرة والتركيز
20 أغسطس, 13:16 GMT
وجد الباحثون أن الخميرة هي من أوائل الكائنات الحية التي تتغذى على لوح الشوكولاتة، ومن بين هذه الكائنات فطريات "Saccharomyces cerevisiae"، وهي نفس الفطريات المستخدمة في الخبز.
ويقول غوبولتشان إنه في المستقبل، قد ينتج الباحثون أيضا خلطات ميكروبية تنتج نكهاتٍ مصمَمة، أو حتى نكهات جديدة غير موجودة أو يصعب إيجادها في التخمير الطبيعي.
الدول الرئيسية المنتجة لحبوب الكاكاو في العالم
"طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة"... مشروب الليالي الباردة يمنحك الدفء والطاقة
