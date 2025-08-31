https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-ما-الذي-يجعل-مذاق-الشوكولاتة-لذيذا-لهذه-الدرجة-1104358347.html

دراسة تكشف ما الذي يجعل مذاق الشوكولاتة لذيذا لهذه الدرجة

دراسة تكشف ما الذي يجعل مذاق الشوكولاتة لذيذا لهذه الدرجة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن الميكروبات البرية والخميرة تشكل نكهة الشوكولاتة أثناء تخمير الكاكاو، وتعطي الشوكولا نكهة خاصة، أي إحساس بالمكان الذي زرعت فيه. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T19:34+0000

2025-08-31T19:34+0000

2025-08-31T19:34+0000

مجتمع

العالم

شوكولاتة

أطعمة

الخميرة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101856/49/1018564981_11:0:1268:707_1920x0_80_0_0_433e8518ca0e13d52ebd593437986fdd.jpg

فقد تحمل كل قطعة حلوى أو قطعة شوكولاتة نكهات فريدة تشكلها التربة وهطول الأمطار ودرجة حرارة المنطقة، والكائنات المتواجدة فيها.الكثير من هذا التنوع في النكهة يأتي من الميكروبات البرية التي تخمر حبوب الكاكاو تلقائيا بعد الحصاد، كما يقول ديفيد غوبولتشان، عالم وراثة النبات في "جامعة نوتنغهام"، ويضيف أن التركيب الجيني لنباتات الكاكاو يلعب دورا في مذاق الشوكولاتة، ولكن "التخمير يحفز أيضا تطور النكهة"، حسب ما ورد في الصحبفة الطبية "medicalxpress " حول الدراسة.وجمع الفريق، في المختبر، مجموعة محدودة من الخميرة والبكتيريا القادرة على إعادة إنتاج بعض نكهات الشوكولاتة الفاخرة، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشر مايكروبولوجي" في 18 أغسطس/آب.وقام الباحثون بقياس تغيرات درجة الحرارة ودرجة الحموضة في حبوب الكاكاو المخمرة، وأخذوا صورا جزيئية للميكروبات الموجودة في كل مرحلة من مراحل العملية.وجد الباحثون أن الخميرة هي من أوائل الكائنات الحية التي تتغذى على لوح الشوكولاتة، ومن بين هذه الكائنات فطريات "Saccharomyces cerevisiae"، وهي نفس الفطريات المستخدمة في الخبز.ويقول غوبولتشان إنه في المستقبل، قد ينتج الباحثون أيضا خلطات ميكروبية تنتج نكهاتٍ مصمَمة، أو حتى نكهات جديدة غير موجودة أو يصعب إيجادها في التخمير الطبيعي.الدول الرئيسية المنتجة لحبوب الكاكاو في العالم"طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة"... مشروب الليالي الباردة يمنحك الدفء والطاقة

https://sarabic.ae/20240903/علماء-يكتشفون-فائدة-غير-متوقعة-للشوكولاتة-الداكنة-1092356485.html

https://sarabic.ae/20250820/بعد-سن-الثلاثين-8-أطعمة-لتحسين-الذاكرة-والتركيز-1103959505.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, شوكولاتة, أطعمة, الخميرة