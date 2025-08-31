دراسة: الشاي الأخضر ومكملات الفيتامينات قد تحمي من مرض خطير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-الشاي-الأخضر-ومكملات-الفيتامينات-قد-تحمي-من-مرض-خطير-1104350477.html
دراسة: الشاي الأخضر ومكملات الفيتامينات قد تحمي من مرض خطير
دراسة: الشاي الأخضر ومكملات الفيتامينات قد تحمي من مرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية جديدة، أجرتها جامعة كاليفورنيا في إيرفين، عن إمكانية حماية الدماغ من مرض ألزهايمر باستخدام مركب طبيعي موجود في الشاي الأخضر إلى جانب نوع من... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T14:40+0000
2025-08-31T14:41+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg
وتُظهر النتائج أن الجمع بين هذين المكونين يمكن أن يقلل من تراكم البروتينات الضارة المرتبطة بالمرض، مما يفتح آفاقا واعدة للوقاية من التدهور المعرفي، وفقا لموقع "ساينس أليرت".وركزت الدراسة على تأثير مضادات الأكسدة مثل مركب غالَات الإيبيغالوكاتيشين الموجود في الشاي الأخضر، والنيكوتيناميد، وهو شكل من فيتامين "ب3" يُنتج بشكل طبيعي في الجسم من أطعمة مثل الحبوب، الأسماك، المكسرات، البقوليات، والبيض. وأظهرت التجارب المخبرية على خلايا عصبية لفئران أن هذين المركبين يعززان إنتاج جزيء غوانوزين ثلاثي الفوسفات (GTP)، وهو مصدر طاقة حيوي يساعد الدماغ على تنظيف الخلايا الميتة والتخلص من التكتلات الضارة لبروتينات بيتا أميلويد، التي تُعدّ من العوامل الرئيسية في تطور ألزهايمر. وأشار إلى أن مستويات GTP تنخفض مع التقدم في العمر، خاصة لدى مرضى الزهايمر، لكن الجمع بين الشاي الأخضر والنيكوتيناميد قد يعيد هذه المستويات إلى نطاقها الصحي. فقد أظهرت أبحاث سابقة أن الشاي الأخضر يسهم في تقليل إصابات المادة البيضاء في الدماغ، مما يخفض مخاطر الإصابة بالخرف. كما أثبت النيكوتيناميد قدرته على حماية الخلايا العصبية من آثار السكتات الدماغية والتنكس العصبي. تكمن أهمية هذا الاكتشاف في إمكانية دمج هذه المركبات في النظام الغذائي اليومي أو استخدامها كمكملات غذائية متاحة وآمنة. ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات وقائية جديدة ضد الزهايمر، وهو المرض الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. ومع استمرار الأبحاث، يأمل العلماء في تطوير علاجات أكثر فعالية تعتمد على هذه المركبات الطبيعية لتحسين جودة حياة كبار السن.
https://sarabic.ae/20250830/دراسة-حيوان-أليف-قد-يلهم-علاجا-واعدا-للسرطان-1104315708.html
https://sarabic.ae/20250829/خاصة-في-الصباح-دراسة-تكشف-تأثير-أول-كوب-قهوة-في-اليوم-1104295276.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4f510052cb67ca6b45dc515982a1d891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

دراسة: الشاي الأخضر ومكملات الفيتامينات قد تحمي من مرض خطير

14:40 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 14:41 GMT 31.08.2025)
CC0 / pixabay / مرض الزهايمر لرجل مسن
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية جديدة، أجرتها جامعة كاليفورنيا في إيرفين، عن إمكانية حماية الدماغ من مرض ألزهايمر باستخدام مركب طبيعي موجود في الشاي الأخضر إلى جانب نوع من فيتامين "ب3".
وتُظهر النتائج أن الجمع بين هذين المكونين يمكن أن يقلل من تراكم البروتينات الضارة المرتبطة بالمرض، مما يفتح آفاقا واعدة للوقاية من التدهور المعرفي، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مجتمع
دراسة: حيوان أليف قد يلهم علاجا واعدا للسرطان
أمس, 12:13 GMT
وركزت الدراسة على تأثير مضادات الأكسدة مثل مركب غالَات الإيبيغالوكاتيشين الموجود في الشاي الأخضر، والنيكوتيناميد، وهو شكل من فيتامين "ب3" يُنتج بشكل طبيعي في الجسم من أطعمة مثل الحبوب، الأسماك، المكسرات، البقوليات، والبيض.
وأظهرت التجارب المخبرية على خلايا عصبية لفئران أن هذين المركبين يعززان إنتاج جزيء غوانوزين ثلاثي الفوسفات (GTP)، وهو مصدر طاقة حيوي يساعد الدماغ على تنظيف الخلايا الميتة والتخلص من التكتلات الضارة لبروتينات بيتا أميلويد، التي تُعدّ من العوامل الرئيسية في تطور ألزهايمر.
وأوضح الدكتور جريجوري بروير، مهندس الطب الحيوي وأحد الباحثين في الدراسة، أن "تزويد الدماغ بهذه المركبات، المتوفرة كمكملات غذائية آمنة ومعتمدة، يمكن أن يشكل نهجا جديدا لعلاج التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة ومرض الزهايمر".
وأشار إلى أن مستويات GTP تنخفض مع التقدم في العمر، خاصة لدى مرضى الزهايمر، لكن الجمع بين الشاي الأخضر والنيكوتيناميد قد يعيد هذه المستويات إلى نطاقها الصحي.

تؤكد الدراسة أن هذه المركبات لا تقتصر فوائدها على مكافحة ألزهايمر، بل تمتد إلى حماية الدماغ من أضرار أخرى.

القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مجتمع
"خاصة في الصباح"... دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
29 أغسطس, 17:20 GMT
فقد أظهرت أبحاث سابقة أن الشاي الأخضر يسهم في تقليل إصابات المادة البيضاء في الدماغ، مما يخفض مخاطر الإصابة بالخرف. كما أثبت النيكوتيناميد قدرته على حماية الخلايا العصبية من آثار السكتات الدماغية والتنكس العصبي.
تكمن أهمية هذا الاكتشاف في إمكانية دمج هذه المركبات في النظام الغذائي اليومي أو استخدامها كمكملات غذائية متاحة وآمنة. ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات وقائية جديدة ضد الزهايمر، وهو المرض الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.
ومع استمرار الأبحاث، يأمل العلماء في تطوير علاجات أكثر فعالية تعتمد على هذه المركبات الطبيعية لتحسين جودة حياة كبار السن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала