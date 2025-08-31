https://sarabic.ae/20250831/دراسة-الشاي-الأخضر-ومكملات-الفيتامينات-قد-تحمي-من-مرض-خطير-1104350477.html

كشفت دراسة علمية جديدة، أجرتها جامعة كاليفورنيا في إيرفين، عن إمكانية حماية الدماغ من مرض ألزهايمر باستخدام مركب طبيعي موجود في الشاي الأخضر إلى جانب نوع من

وتُظهر النتائج أن الجمع بين هذين المكونين يمكن أن يقلل من تراكم البروتينات الضارة المرتبطة بالمرض، مما يفتح آفاقا واعدة للوقاية من التدهور المعرفي، وفقا لموقع "ساينس أليرت".وركزت الدراسة على تأثير مضادات الأكسدة مثل مركب غالَات الإيبيغالوكاتيشين الموجود في الشاي الأخضر، والنيكوتيناميد، وهو شكل من فيتامين "ب3" يُنتج بشكل طبيعي في الجسم من أطعمة مثل الحبوب، الأسماك، المكسرات، البقوليات، والبيض. وأظهرت التجارب المخبرية على خلايا عصبية لفئران أن هذين المركبين يعززان إنتاج جزيء غوانوزين ثلاثي الفوسفات (GTP)، وهو مصدر طاقة حيوي يساعد الدماغ على تنظيف الخلايا الميتة والتخلص من التكتلات الضارة لبروتينات بيتا أميلويد، التي تُعدّ من العوامل الرئيسية في تطور ألزهايمر. وأشار إلى أن مستويات GTP تنخفض مع التقدم في العمر، خاصة لدى مرضى الزهايمر، لكن الجمع بين الشاي الأخضر والنيكوتيناميد قد يعيد هذه المستويات إلى نطاقها الصحي. فقد أظهرت أبحاث سابقة أن الشاي الأخضر يسهم في تقليل إصابات المادة البيضاء في الدماغ، مما يخفض مخاطر الإصابة بالخرف. كما أثبت النيكوتيناميد قدرته على حماية الخلايا العصبية من آثار السكتات الدماغية والتنكس العصبي. تكمن أهمية هذا الاكتشاف في إمكانية دمج هذه المركبات في النظام الغذائي اليومي أو استخدامها كمكملات غذائية متاحة وآمنة. ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات وقائية جديدة ضد الزهايمر، وهو المرض الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. ومع استمرار الأبحاث، يأمل العلماء في تطوير علاجات أكثر فعالية تعتمد على هذه المركبات الطبيعية لتحسين جودة حياة كبار السن.

