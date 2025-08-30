https://sarabic.ae/20250830/دراسة-حيوان-أليف-قد-يلهم-علاجا-واعدا-للسرطان-1104315708.html
دراسة: حيوان أليف قد يلهم علاجا واعدا للسرطان
كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج مبتكر لسرطان الرأس والرقبة لدى القطط، قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج البشر. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:13+0000
2025-08-30T12:13+0000
2025-08-30T12:13+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:656:3000:2344_1920x0_80_0_0_626cd7cbe8bae7fcafb38237c55474ab.jpg
الدراسة التي ركزت على سرطان الخلايا الحرشفية (HNSCC)، وهو نوع عدواني يصيب البشر والقطط، استهدفت جزيء "STAT3" المحوري في نمو الأورام، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وبرزت حالة القط "جاك" (9 سنوات)، الذي كان متوقعا له أسابيع قليلة لكنه عاش أكثر من 8 أشهر إضافية بصحة أفضل بعد العلاج. وأوضح الباحثون أن العلاج يعمل عبر تثبيط "STAT3" وتعزيز بروتين "PD-1"، الذي ينشط المناعة ضد الخلايا السرطانية. وأشارت الدكتورة جنيفر غرانديس، إلى أهمية استخدام الحيوانات الأليفة كنماذج بحثية بدلًا من الفئران، لتقديم نتائج أكثر واقعية، مع فوائد محتملة لعلاج الحيوانات والبشر على حد سواء.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:375:3000:2625_1920x0_80_0_0_7ce4ca454ad50794bcc97702d5814db2.jpg
كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج مبتكر لسرطان الرأس والرقبة لدى القطط، قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج البشر.
الخلايا الحرشفية (HNSCC)، وهو نوع عدواني يصيب البشر والقطط، استهدفت جزيء "STAT3" المحوري في نمو الأورام، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وشملت التجربة 20 قطا، حيث أظهر أكثر من ثلثهم استجابة إيجابية، مع تقلص الأورام أو استقرارها، وآثار جانبية طفيفة.
وبرزت حالة القط "جاك" (9 سنوات)، الذي كان متوقعا له أسابيع قليلة لكنه عاش أكثر من 8 أشهر إضافية بصحة أفضل بعد العلاج.
وأوضح الباحثون أن العلاج يعمل عبر تثبيط "STAT3" وتعزيز بروتين "PD-1"، الذي ينشط المناعة ضد الخلايا السرطانية.
من جانبه، قال الدكتور دانيال جونسون، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن هذا الاكتشاف "خطوة محورية" نحو علاجات أكثر فاعلية.
كنماذج بحثية بدلًا من الفئران، لتقديم نتائج أكثر واقعية، مع فوائد محتملة لعلاج الحيوانات والبشر على حد سواء.