https://sarabic.ae/20250828/دراسة-السمنة-قد-تزيد-مخاطر-الإصابة-بمرض-باركنسون-1104234275.html
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
سبوتنيك عربي
حذّر خبراء الصحة من الآثار الخطيرة للسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بعد أن كشفت دراسة حديثة عن ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون" بنسبة تصل إلى 40%. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T12:20+0000
2025-08-28T12:20+0000
2025-08-28T12:20+0000
مجتمع
السويد
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_854289411089d0bea8e25376e27d31c2.jpg
وتُعد هذه المتلازمة، التي تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر والدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد، عامل خطر رئيسي قد يمهد لاضطرابات عصبية تنكسية، بحسب صحيفة بريطانية. وسجلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأعصاب"، 3222 إصابة بالمرض خلال فترة المتابعة.وأكدت النتائج، التي عززتها بيانات من 8 دراسات سابقة شملت 25 مليون شخص، استمرار الخطر المتزايد بنسبة 29% حتى بعد احتساب عوامل مثل العمر، التدخين النشاط البدني والاستعداد الوراثي.وأضاف الدكتور ويلي شو أن "تحسين صحة التمثيل الغذائي قد يكون خطوة وقائية حاسمة، لا سيما لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب". وتشير التقديرات إلى أن "واحدًا من كل 4 بالغين مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي، وكثيرون لا يدركون إصابتهم". ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد ما إذا كان علاج هذه المتلازمة يمكن أن يقلل فعليا من مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"، مؤكدين على أهمية التدخل المبكر وتبني أنماط حياة صحية للوقاية من هذا المرض التنكسي.ومرض "باركنسون" هو اضطراب عصبي يسبب الرعشة، التصلب، وصعوبات في الحركة.
https://sarabic.ae/20250828/دراسة-توضح-العلاقة-بين-الروائح-العطرية-وتعزيز-صحة-الدماغ-1104222953.html
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_196:0:1760:1173_1920x0_80_0_0_3a699a807c2552a4923992c2e6de473a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السويد, منوعات
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
حذّر خبراء الصحة من الآثار الخطيرة للسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بعد أن كشفت دراسة حديثة عن ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون" بنسبة تصل إلى 40%.
وتُعد هذه المتلازمة، التي تشمل السمنة
وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر والدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد، عامل خطر رئيسي قد يمهد لاضطرابات عصبية تنكسية، بحسب صحيفة بريطانية.
ووفقا للصحيفة، أظهرت دراسة شملت 467 ألف مشارك تابعتهم على مدار 15 عاما، أن الأفراد الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أكثر عرضة للإصابة بمرض "باركنسون".
وسجلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأعصاب"، 3222 إصابة بالمرض خلال فترة المتابعة.
وأكدت النتائج، التي عززتها بيانات من 8 دراسات سابقة شملت 25 مليون شخص، استمرار الخطر المتزايد بنسبة 29% حتى بعد احتساب عوامل مثل العمر، التدخين
النشاط البدني والاستعداد الوراثي.
وقال الدكتور ويلي شو، المؤلف الرئيسي للدراسة من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "تشير النتائج إلى أن متلازمة التمثيل الغذائي قد تكون عامل خطر يمكن التحكم فيه للوقاية من "باركنسون"، خاصة لدى الأشخاص ذوي الاستعداد الوراثي".
وأضاف الدكتور ويلي شو أن "تحسين صحة التمثيل الغذائي قد يكون خطوة وقائية حاسمة، لا سيما لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب".
وتشير التقديرات إلى أن "واحدًا من كل 4 بالغين مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي، وكثيرون لا يدركون إصابتهم".
وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن السمنة، قلة الحركة، التدخين، الإفراط في الكحول، التقدم في العمر، تزيد من مخاطر الإصابة.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد ما إذا كان علاج هذه المتلازمة يمكن أن يقلل فعليا من مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"، مؤكدين على أهمية التدخل المبكر وتبني أنماط حياة صحية للوقاية من هذا المرض التنكسي.
ومرض "باركنسون" هو اضطراب عصبي يسبب الرعشة، التصلب، وصعوبات في الحركة.