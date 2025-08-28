عربي
مجتمع
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
حذّر خبراء الصحة من الآثار الخطيرة للسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بعد أن كشفت دراسة حديثة عن ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون" بنسبة تصل إلى 40%.
وتُعد هذه المتلازمة، التي تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر والدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد، عامل خطر رئيسي قد يمهد لاضطرابات عصبية تنكسية، بحسب صحيفة بريطانية. وسجلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأعصاب"، 3222 إصابة بالمرض خلال فترة المتابعة.وأكدت النتائج، التي عززتها بيانات من 8 دراسات سابقة شملت 25 مليون شخص، استمرار الخطر المتزايد بنسبة 29% حتى بعد احتساب عوامل مثل العمر، التدخين النشاط البدني والاستعداد الوراثي.وأضاف الدكتور ويلي شو أن "تحسين صحة التمثيل الغذائي قد يكون خطوة وقائية حاسمة، لا سيما لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب". وتشير التقديرات إلى أن "واحدًا من كل 4 بالغين مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي، وكثيرون لا يدركون إصابتهم". ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد ما إذا كان علاج هذه المتلازمة يمكن أن يقلل فعليا من مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"، مؤكدين على أهمية التدخل المبكر وتبني أنماط حياة صحية للوقاية من هذا المرض التنكسي.ومرض "باركنسون" هو اضطراب عصبي يسبب الرعشة، التصلب، وصعوبات في الحركة.
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"

12:20 GMT 28.08.2025
حذّر خبراء الصحة من الآثار الخطيرة للسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بعد أن كشفت دراسة حديثة عن ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون" بنسبة تصل إلى 40%.
وتُعد هذه المتلازمة، التي تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر والدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد، عامل خطر رئيسي قد يمهد لاضطرابات عصبية تنكسية، بحسب صحيفة بريطانية.

ووفقا للصحيفة، أظهرت دراسة شملت 467 ألف مشارك تابعتهم على مدار 15 عاما، أن الأفراد الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أكثر عرضة للإصابة بمرض "باركنسون".

وسجلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأعصاب"، 3222 إصابة بالمرض خلال فترة المتابعة.
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين الروائح العطرية وتعزيز صحة الدماغ
08:23 GMT
وأكدت النتائج، التي عززتها بيانات من 8 دراسات سابقة شملت 25 مليون شخص، استمرار الخطر المتزايد بنسبة 29% حتى بعد احتساب عوامل مثل العمر، التدخين النشاط البدني والاستعداد الوراثي.

وقال الدكتور ويلي شو، المؤلف الرئيسي للدراسة من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "تشير النتائج إلى أن متلازمة التمثيل الغذائي قد تكون عامل خطر يمكن التحكم فيه للوقاية من "باركنسون"، خاصة لدى الأشخاص ذوي الاستعداد الوراثي".

الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال
26 أغسطس, 14:24 GMT
وأضاف الدكتور ويلي شو أن "تحسين صحة التمثيل الغذائي قد يكون خطوة وقائية حاسمة، لا سيما لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب".
وتشير التقديرات إلى أن "واحدًا من كل 4 بالغين مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي، وكثيرون لا يدركون إصابتهم".

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن السمنة، قلة الحركة، التدخين، الإفراط في الكحول، التقدم في العمر، تزيد من مخاطر الإصابة.

ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد ما إذا كان علاج هذه المتلازمة يمكن أن يقلل فعليا من مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"، مؤكدين على أهمية التدخل المبكر وتبني أنماط حياة صحية للوقاية من هذا المرض التنكسي.
ومرض "باركنسون" هو اضطراب عصبي يسبب الرعشة، التصلب، وصعوبات في الحركة.
