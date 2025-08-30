https://sarabic.ae/20250830/دراسة-تناول-بيضة-واحدة-أسبوعيا-قد-يقلل-مخاطر-الإصابة-بمرض-خطير-1104310256.html
دراسة: تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل مخاطر الإصابة بمرض خطير
دراسة: تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل مخاطر الإصابة بمرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "التغذية"، أن تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن يتناولون البيض نادرًا. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T08:24+0000
2025-08-30T08:24+0000
2025-08-30T08:29+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg
وأرجع الباحثون الفوائد إلى العناصر الغذائية في البيض، مثل الكولين الذي يدعم الذاكرة، واللوتين المضاد للأكسدة، الذي يقلل الالتهابات في الدماغ، والبروتين عالي الجودة الذي يعزز إصلاح الخلايا العصبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وحذّر الباحثون من الإفراط في تناول البيض، خاصة في الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول، مؤكدين أن بيضة إلى 3 بيضات أسبوعيا كافية لدعم صحة الدماغ. ومع تزايد عدد المصابين بالخرف، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة.ومرض ألزهايمر هو حالة دماغية متطورة تسبب تدهورا تدريجيا في الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية والسلوكية، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف. ويؤثر المرض بشكل مباشر على قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية ويؤدي إلى الاعتماد الكامل على الآخرين في المراحل المتقدمة.
https://sarabic.ae/20250830/دراسة-اللحوم-لا-تزيد-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-كما-هو-شائع-1104306425.html
https://sarabic.ae/20250828/دراسة-السمنة-قد-تزيد-مخاطر-الإصابة-بمرض-باركنسون-1104234275.html
https://sarabic.ae/20250827/دراسة-اكتشاف-جديد-لعلاج-مرض-السكري-عبر-الأمعاء-1104210567.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4f510052cb67ca6b45dc515982a1d891.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل مخاطر الإصابة بمرض خطير
08:24 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 08:29 GMT 30.08.2025)
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "التغذية"، أن تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن يتناولون البيض نادرًا.
وأرجع الباحثون الفوائد إلى العناصر الغذائية في البيض، مثل الكولين الذي يدعم الذاكرة، واللوتين المضاد للأكسدة، الذي يقلل الالتهابات في الدماغ
، والبروتين عالي الجودة الذي يعزز إصلاح الخلايا العصبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وأظهرت الدراسة أن كبار السن الخالين من علامات الخرف سجلوا تحسّنًا ملحوظًا في اختبارات الذاكرة والانتباه عند تناول البيض بانتظام.
وحذّر الباحثون من الإفراط في تناول البيض، خاصة في الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول، مؤكدين أن بيضة إلى 3 بيضات أسبوعيا كافية لدعم صحة الدماغ.
وأوصوا بالجمع بين تناول البيض ونظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات، الفواكه والحبوب الكاملة، مع ممارسة الرياضة بانتظام، لتعزيز الحماية ضد الخرف.
ومع تزايد عدد المصابين بالخرف
، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة.
ومرض ألزهايمر هو حالة دماغية متطورة تسبب تدهورا تدريجيا في الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية والسلوكية، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف. ويؤثر المرض بشكل مباشر على قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية ويؤدي إلى الاعتماد الكامل على الآخرين في المراحل المتقدمة.