https://sarabic.ae/20250830/دراسة-تناول-بيضة-واحدة-أسبوعيا-قد-يقلل-مخاطر-الإصابة-بمرض-خطير-1104310256.html

دراسة: تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل مخاطر الإصابة بمرض خطير

دراسة: تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل مخاطر الإصابة بمرض خطير

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "التغذية"، أن تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن يتناولون البيض نادرًا. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T08:24+0000

2025-08-30T08:24+0000

2025-08-30T08:29+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg

وأرجع الباحثون الفوائد إلى العناصر الغذائية في البيض، مثل الكولين الذي يدعم الذاكرة، واللوتين المضاد للأكسدة، الذي يقلل الالتهابات في الدماغ، والبروتين عالي الجودة الذي يعزز إصلاح الخلايا العصبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وحذّر الباحثون من الإفراط في تناول البيض، خاصة في الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول، مؤكدين أن بيضة إلى 3 بيضات أسبوعيا كافية لدعم صحة الدماغ. ومع تزايد عدد المصابين بالخرف، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة.ومرض ألزهايمر هو حالة دماغية متطورة تسبب تدهورا تدريجيا في الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية والسلوكية، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف. ويؤثر المرض بشكل مباشر على قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية ويؤدي إلى الاعتماد الكامل على الآخرين في المراحل المتقدمة.

https://sarabic.ae/20250830/دراسة-اللحوم-لا-تزيد-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-كما-هو-شائع-1104306425.html

https://sarabic.ae/20250828/دراسة-السمنة-قد-تزيد-مخاطر-الإصابة-بمرض-باركنسون-1104234275.html

https://sarabic.ae/20250827/دراسة-اكتشاف-جديد-لعلاج-مرض-السكري-عبر-الأمعاء-1104210567.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية