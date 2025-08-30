عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل مخاطر الإصابة بمرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "التغذية"، أن تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن يتناولون البيض نادرًا.
وأرجع الباحثون الفوائد إلى العناصر الغذائية في البيض، مثل الكولين الذي يدعم الذاكرة، واللوتين المضاد للأكسدة، الذي يقلل الالتهابات في الدماغ، والبروتين عالي الجودة الذي يعزز إصلاح الخلايا العصبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وحذّر الباحثون من الإفراط في تناول البيض، خاصة في الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول، مؤكدين أن بيضة إلى 3 بيضات أسبوعيا كافية لدعم صحة الدماغ. ومع تزايد عدد المصابين بالخرف، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة.ومرض ألزهايمر هو حالة دماغية متطورة تسبب تدهورا تدريجيا في الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية والسلوكية، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف. ويؤثر المرض بشكل مباشر على قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية ويؤدي إلى الاعتماد الكامل على الآخرين في المراحل المتقدمة.
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "التغذية"، أن تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن يتناولون البيض نادرًا.
وأرجع الباحثون الفوائد إلى العناصر الغذائية في البيض، مثل الكولين الذي يدعم الذاكرة، واللوتين المضاد للأكسدة، الذي يقلل الالتهابات في الدماغ، والبروتين عالي الجودة الذي يعزز إصلاح الخلايا العصبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مجتمع
دراسة: اللحوم لا تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان كما هو شائع
05:22 GMT

وأظهرت الدراسة أن كبار السن الخالين من علامات الخرف سجلوا تحسّنًا ملحوظًا في اختبارات الذاكرة والانتباه عند تناول البيض بانتظام.

وحذّر الباحثون من الإفراط في تناول البيض، خاصة في الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول، مؤكدين أن بيضة إلى 3 بيضات أسبوعيا كافية لدعم صحة الدماغ.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مجتمع
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
28 أغسطس, 12:20 GMT

وأوصوا بالجمع بين تناول البيض ونظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات، الفواكه والحبوب الكاملة، مع ممارسة الرياضة بانتظام، لتعزيز الحماية ضد الخرف.

مرض السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
مجتمع
دراسة: اكتشاف جديد لعلاج مرض السكري عبر الأمعاء
27 أغسطس, 17:38 GMT
ومع تزايد عدد المصابين بالخرف، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة.
ومرض ألزهايمر هو حالة دماغية متطورة تسبب تدهورا تدريجيا في الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية والسلوكية، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف. ويؤثر المرض بشكل مباشر على قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية ويؤدي إلى الاعتماد الكامل على الآخرين في المراحل المتقدمة.
