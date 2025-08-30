https://sarabic.ae/20250830/دراسة-اللحوم-لا-تزيد-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-كما-هو-شائع-1104306425.html
دراسة: اللحوم لا تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان كما هو شائع
دراسة: اللحوم لا تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان كما هو شائع
كشفت دراسة علمية جديدة أن الاعتقاد الشائع بأن استهلاك اللحوم الحيوانية يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب قد لا يكون دقيقا.
الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم وظائف الأعضاء التطبيقي والتغذية والأيض"، أجراها فريق من الباحثين في كندا
والولايات المتحدة، واستندت إلى تحليل بيانات مسح NHANES III للفترة من 1988 إلى 1994، والذي شمل بالغين تزيد أعمارهم عن 19 عاما، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
وأظهرت النتائج أن تناول البروتين، سواء كان حيوانيا أو نباتيا، لا يرتبط بشكل واضح بزيادة أو انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان، أمراض القلب أو الأسباب الأخرى مجتمعة.
وأكد الباحثون أن عوامل مثل التدخين، التقدم في العمر، وقلة النشاط البدني تبقى الأكثر تأثيرا على معدلات الوفيات.
وخلافا للاعتقاد بأن البروتين الحيواني
يرتبط بارتفاع مستويات هرمون "عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1" (IGF-1)، الذي يُشار إليه أحيانا كمحفز لبعض أنواع السرطان، أوضحت الدراسة أن هذه العلاقة ليست حاسمة أو ثابتة عبر الأبحاث.
كما أشارت الدراسة إلى أن انخفاض مستويات هذا الهرمون لا يعني بالضرورة تقليل مخاطر الأمراض المزمنة، داعية إلى إجراء دراسات إضافية تعتمد على مؤشرات حيوية أكثر دقة.
ورغم أن اللحوم الحيوانية مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين "B12"، يبقى الاعتدال هو المفتاح.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، الغنية بالدهون المشبعة والملح، إلى ما لا يزيد عن 70 غراما يوميا، مع تفضيل الخيارات الأقل دهنية مثل الدواجن منزوعة الجلد.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم المفاهيم الشائعة حول اللحوم وتأثيراتها الصحية، مع التأكيد على أهمية أسلوب الحياة العام في الوقاية من الأمراض المزمنة.