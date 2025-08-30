عربي
دراسة: اللحوم لا تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان كما هو شائع
دراسة: اللحوم لا تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان كما هو شائع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية جديدة أن الاعتقاد الشائع بأن استهلاك اللحوم الحيوانية يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب قد لا يكون دقيقا. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T05:22+0000
2025-08-30T05:22+0000
مجتمع
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:656:3000:2344_1920x0_80_0_0_626cd7cbe8bae7fcafb38237c55474ab.jpg
الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم وظائف الأعضاء التطبيقي والتغذية والأيض"، أجراها فريق من الباحثين في كندا والولايات المتحدة، واستندت إلى تحليل بيانات مسح NHANES III للفترة من 1988 إلى 1994، والذي شمل بالغين تزيد أعمارهم عن 19 عاما، وفقا لموقع "ساينس دايلي".وأكد الباحثون أن عوامل مثل التدخين، التقدم في العمر، وقلة النشاط البدني تبقى الأكثر تأثيرا على معدلات الوفيات. كما أشارت الدراسة إلى أن انخفاض مستويات هذا الهرمون لا يعني بالضرورة تقليل مخاطر الأمراض المزمنة، داعية إلى إجراء دراسات إضافية تعتمد على مؤشرات حيوية أكثر دقة.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، الغنية بالدهون المشبعة والملح، إلى ما لا يزيد عن 70 غراما يوميا، مع تفضيل الخيارات الأقل دهنية مثل الدواجن منزوعة الجلد. وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم المفاهيم الشائعة حول اللحوم وتأثيراتها الصحية، مع التأكيد على أهمية أسلوب الحياة العام في الوقاية من الأمراض المزمنة.
كشفت دراسة علمية جديدة أن الاعتقاد الشائع بأن استهلاك اللحوم الحيوانية يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب قد لا يكون دقيقا.
الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم وظائف الأعضاء التطبيقي والتغذية والأيض"، أجراها فريق من الباحثين في كندا والولايات المتحدة، واستندت إلى تحليل بيانات مسح NHANES III للفترة من 1988 إلى 1994، والذي شمل بالغين تزيد أعمارهم عن 19 عاما، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

وأظهرت النتائج أن تناول البروتين، سواء كان حيوانيا أو نباتيا، لا يرتبط بشكل واضح بزيادة أو انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان، أمراض القلب أو الأسباب الأخرى مجتمعة.

القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مجتمع
"خاصة في الصباح"... دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
أمس, 17:20 GMT
وأكد الباحثون أن عوامل مثل التدخين، التقدم في العمر، وقلة النشاط البدني تبقى الأكثر تأثيرا على معدلات الوفيات.
وخلافا للاعتقاد بأن البروتين الحيواني يرتبط بارتفاع مستويات هرمون "عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1" (IGF-1)، الذي يُشار إليه أحيانا كمحفز لبعض أنواع السرطان، أوضحت الدراسة أن هذه العلاقة ليست حاسمة أو ثابتة عبر الأبحاث.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مجتمع
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
28 أغسطس, 12:20 GMT
كما أشارت الدراسة إلى أن انخفاض مستويات هذا الهرمون لا يعني بالضرورة تقليل مخاطر الأمراض المزمنة، داعية إلى إجراء دراسات إضافية تعتمد على مؤشرات حيوية أكثر دقة.

ورغم أن اللحوم الحيوانية مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين "B12"، يبقى الاعتدال هو المفتاح.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، الغنية بالدهون المشبعة والملح، إلى ما لا يزيد عن 70 غراما يوميا، مع تفضيل الخيارات الأقل دهنية مثل الدواجن منزوعة الجلد.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم المفاهيم الشائعة حول اللحوم وتأثيراتها الصحية، مع التأكيد على أهمية أسلوب الحياة العام في الوقاية من الأمراض المزمنة.
