دراسة: اكتشاف جديد لعلاج مرض السكري عبر الأمعاء
دراسة: اكتشاف جديد لعلاج مرض السكري عبر الأمعاء
2025-08-27T17:38+0000
2025-08-27T17:38+0000
2025-08-27T17:38+0000
دراسة: اكتشاف جديد لعلاج مرض السكري عبر الأمعاء
أعلن فريق من الباحثين في جامعة تورونتو وبالتعاون مع الشبكة الصحية الجامعية عن تطوير نهج علاجي مبتكر لمرض السكري يركز على الميكروبات المعوية، في خطوة قد تغير قواعد إدارة هذا المرض المزمن بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الأنسولين أو الحميات الغذائية الصارمة.
وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة Cell Metabolism، عن الدور المهم لجزيء يعرف بـ D-lactate، والذي تنتجه الميكروبات
المعوية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وتبين أن زيادة هذا الجزيء تفاقم مقاومة الأنسولين، وتزيد تخزين الدهون، وترفع مستويات السكر في الدم، مما يسهم في تفاقم السكري.
لمعالجة هذه المشكلة، ابتكر العلماء علاجا جديدا أطلقوا عليه اسم "فخ الركيزة المعوية"، وهو تقنية تستهدف التقاط D-lactate قبل دخوله إلى مجرى الدم، مما يحمي الكبد
ويعزز التمثيل الغذائي.
وأظهرت التجارب على فئران بدينة مصابة بالسكري نتائج واعدة، حيث تحسنت مستويات السكر في الدم، وانخفضت مقاومة الأنسولين، واستعادت الكبد وظائفها الطبيعية، دون الحاجة إلى تغييرات في النظام الغذائي أو فقدان الوزن.
يُعد هذا الاكتشاف طفرة محتملة في فهم العلاقة بين الميكروبات المعوية والصحة الأيضية، حيث يركز على معالجة الأسباب الجذرية للسكري بدلا من مجرد التحكم في أعراضه.
وفي حال نجاح التجارب البشرية
، يمكن أن يُصبح هذا العلاج خيارا تكميليا للعلاجات الحالية، أو حتى يُقلل من اعتماد المرضى على الأنسولين، مما يوفر أملا جديدا لملايين المصابين حول العالم.