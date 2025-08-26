https://sarabic.ae/20250826/دراسة-فقدان-البصر-والسمع-يرفع-مخاطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1104167195.html
دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، نشرتها جمعية القلب الأمريكية، عن ارتباط وثيق بين الإعاقات الحسية، مثل فقدان السمع وضعف البصر، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T18:19+0000
2025-08-26T18:19+0000
2025-08-26T18:19+0000
مجتمع
الصين
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
الدراسة، التي شملت أكثر من 11 ألف مشارك في الصين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولا يعانون من تاريخ مرضي لأمراض القلب، أظهرت نتائج مقلقة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وتصل النسبة إلى 35% عند اجتماع فقدان السمع وضعف البصر معا. وأرجع الباحثون هذه الزيادة في المخاطر إلى عوامل متعددة، منها انخفاض مستويات النشاط البدني وصعوبات ممارسة الرياضة، إلى جانب التأثيرات النفسية كالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية. وتشير التوقعات إلى تفاقم التحدي عالميا، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن يعاني 2.5 مليار شخص من فقدان السمع، و895 مليون شخص من ضعف البصر بحلول عام 2050. وهو ما يستدعي تعزيز استراتيجيات الصحة العامة لتشمل الفحص المبكر والتدخل العلاجي. ويوصي الخبراء بإجراء فحوصات دورية للسمع والبصر، مع استخدام النظارات أو أجهزة السمع عند الحاجة، وتعزيز النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية. ويشددون على ضرورة دمج تقييم الصحة الحسية ضمن الفحوصات الروتينية لمخاطر أمراض القلب، للحد من الإصابات وتحسين جودة حياة كبار السن.
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html
https://sarabic.ae/20250825/دراسة-توضح-أضرار-شرب-الماء-مع-الوجبات-1104113457.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, منوعات
دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة حديثة، نشرتها جمعية القلب الأمريكية، عن ارتباط وثيق بين الإعاقات الحسية، مثل فقدان السمع وضعف البصر، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب، خاصة بين متوسطي العمر وكبار السن.
الدراسة، التي شملت أكثر من 11 ألف مشارك في الصين
تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولا يعانون من تاريخ مرضي لأمراض القلب، أظهرت نتائج مقلقة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
فالأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر وحده تزيد لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 24%، بينما يرتفع الخطر بنسبة 20% لدى من يعانون فقدان السمع وحده.
وتصل النسبة إلى 35% عند اجتماع فقدان السمع وضعف البصر معا.
وأرجع الباحثون هذه الزيادة في المخاطر إلى عوامل متعددة، منها انخفاض مستويات النشاط البدني وصعوبات ممارسة الرياضة، إلى جانب التأثيرات النفسية كالقلق والاكتئاب
والعزلة الاجتماعية.
كما أشاروا إلى دور العوامل الوراثية، الالتهابات المزمنة، والتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر.
وتشير التوقعات إلى تفاقم التحدي عالميا، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن يعاني 2.5 مليار شخص من فقدان السمع، و895 مليون شخص من ضعف البصر بحلول عام 2050.
وهو ما يستدعي تعزيز استراتيجيات الصحة العامة لتشمل الفحص المبكر والتدخل العلاجي.
ويوصي الخبراء بإجراء فحوصات دورية للسمع والبصر، مع استخدام النظارات أو أجهزة السمع عند الحاجة، وتعزيز النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية.
ويشددون على ضرورة دمج تقييم الصحة الحسية ضمن الفحوصات الروتينية لمخاطر أمراض القلب، للحد من الإصابات وتحسين جودة حياة كبار السن.