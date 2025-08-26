دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-فقدان-البصر-والسمع-يرفع-مخاطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1104167195.html
دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، نشرتها جمعية القلب الأمريكية، عن ارتباط وثيق بين الإعاقات الحسية، مثل فقدان السمع وضعف البصر، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T18:19+0000
2025-08-26T18:19+0000
مجتمع
الصين
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
الدراسة، التي شملت أكثر من 11 ألف مشارك في الصين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولا يعانون من تاريخ مرضي لأمراض القلب، أظهرت نتائج مقلقة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وتصل النسبة إلى 35% عند اجتماع فقدان السمع وضعف البصر معا. وأرجع الباحثون هذه الزيادة في المخاطر إلى عوامل متعددة، منها انخفاض مستويات النشاط البدني وصعوبات ممارسة الرياضة، إلى جانب التأثيرات النفسية كالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية. وتشير التوقعات إلى تفاقم التحدي عالميا، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن يعاني 2.5 مليار شخص من فقدان السمع، و895 مليون شخص من ضعف البصر بحلول عام 2050. وهو ما يستدعي تعزيز استراتيجيات الصحة العامة لتشمل الفحص المبكر والتدخل العلاجي. ويوصي الخبراء بإجراء فحوصات دورية للسمع والبصر، مع استخدام النظارات أو أجهزة السمع عند الحاجة، وتعزيز النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية. ويشددون على ضرورة دمج تقييم الصحة الحسية ضمن الفحوصات الروتينية لمخاطر أمراض القلب، للحد من الإصابات وتحسين جودة حياة كبار السن.
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html
https://sarabic.ae/20250825/دراسة-توضح-أضرار-شرب-الماء-مع-الوجبات-1104113457.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, منوعات
الصين, منوعات

دراسة: فقدان البصر والسمع يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب

18:19 GMT 26.08.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، نشرتها جمعية القلب الأمريكية، عن ارتباط وثيق بين الإعاقات الحسية، مثل فقدان السمع وضعف البصر، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب، خاصة بين متوسطي العمر وكبار السن.
الدراسة، التي شملت أكثر من 11 ألف مشارك في الصين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولا يعانون من تاريخ مرضي لأمراض القلب، أظهرت نتائج مقلقة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
فالأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر وحده تزيد لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 24%، بينما يرتفع الخطر بنسبة 20% لدى من يعانون فقدان السمع وحده.
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال
14:24 GMT
وتصل النسبة إلى 35% عند اجتماع فقدان السمع وضعف البصر معا.
وأرجع الباحثون هذه الزيادة في المخاطر إلى عوامل متعددة، منها انخفاض مستويات النشاط البدني وصعوبات ممارسة الرياضة، إلى جانب التأثيرات النفسية كالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية.
كما أشاروا إلى دور العوامل الوراثية، الالتهابات المزمنة، والتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر.
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مجتمع
دراسة توضح أضرار شرب الماء مع الوجبات
أمس, 13:53 GMT
وتشير التوقعات إلى تفاقم التحدي عالميا، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن يعاني 2.5 مليار شخص من فقدان السمع، و895 مليون شخص من ضعف البصر بحلول عام 2050.
وهو ما يستدعي تعزيز استراتيجيات الصحة العامة لتشمل الفحص المبكر والتدخل العلاجي.
ويوصي الخبراء بإجراء فحوصات دورية للسمع والبصر، مع استخدام النظارات أو أجهزة السمع عند الحاجة، وتعزيز النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية.
ويشددون على ضرورة دمج تقييم الصحة الحسية ضمن الفحوصات الروتينية لمخاطر أمراض القلب، للحد من الإصابات وتحسين جودة حياة كبار السن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала