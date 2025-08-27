عربي
دراسة: الرياضة المكثفة قد تخفي خطرا صامتا للسرطان
دراسة: الرياضة المكثفة قد تخفي خطرا صامتا للسرطان
تعتبر التمارين الرياضية ركيزة أساسية للصحة، حيث تُظهر الدراسات أنها تُقلل من مخاطر عودة السرطان بعد العلاج. لكن، هل يمكن أن يُشكل الإفراط في الرياضة خطرا غير متوقع؟ هذا ما طرحته دراسة حديثة أثارت تساؤلات مثيرة للقلق.
خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري لعام 2025، كشف باحثون من معهد "إينوفا شار" للسرطان عن نتائج مقلقة في هذا الصدد، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

